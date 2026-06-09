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Altay'a talip olan Çebi temkinli

Altay'a talip olan Çebi temkinli
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Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay'la yatırımcı olarak ilgileniyor. İzmir'de kulüp yetkilileriyle bir araya gelen Çebi, mali ve idari durumu inceliyor. Altay Başkanı Sinan Kanlı ise olağanüstü genel kurul kararı alarak yeniden aday olmayı planlıyor.

ALTAY'la yatırımcı olarak ilgilenen Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin İzmir temsilcisinin, yarışma haklarını devralma konusunda aceleci davranmadığı ifade edildi. Altay'la yaptığı görüşmeleri gizli tutmak isteyen Ahmet Nur Çebi, İzmir'e gelmesine rağmen dün siyah-beyazlı kulübün tesislerine gitmek istemedi. Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın işyerindeki ofisinde Altaylı yetkililerle bir araya gelen iş insanı Çebi'nin kulübün mali ve idari durumu hakkında detaylı incelemelerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan olağanüstü genel kurul kararı almaya hazırlanan Altay'da başkanlığa yeniden aday olacak Sinan Kanlı, güçlü bir yönetim oluşturma çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezon takımın zor şartlarda lige tutunmasının ardından görevi bırakmama kararı alan Sinan Kanlı, yatırımcı Ahmet Nur Çebi ile tekrar bir araya gelecek. Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda şirketleşme ve devir işlemleri masaya yatırılacak. Siyah-beyazlılar yeni sezon öncesi ilk etapta FIFA dosyalarını çözüme kavuşturmak istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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