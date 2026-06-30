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Altay'da endişeli bekleyiş

Altay'da endişeli bekleyiş
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3. Lig'de mücadele edecek Altay'ın 1 milyar TL'ye ulaşan borcu ve Ahmet Nur Çebi ile yatırım görüşmelerinin sonuçsuz kalması camiada tedirginliğe yol açtı. Alacakları ödenmeyen iki futbolcu sözleşmesini feshederken, Çebi'nin protokol imzalayıp imzalamayacağı merak ediliyor.

3'üncü Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile somut adım atılmaması siyah-beyazlı camiada tedirginliğe neden oldu. Beşiktaş'ın eski başkanlarından iş insanı Ahmet Nur Çebi ile uzun süredir temas halinde olan başkan Sinan Kanlı; sürecin ciddiyeti ve hassasiyeti nedeniyle sessiz kaldıklarını belirtirken, ikilinin son dönemde birlikte görüntü vermemesi taraftarları endişelendirdi.

Bu süreçte alacakları ödenmeyen iki futbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesi keyifleri kaçırırken, Ahmet Nur Çebi'nin kulüp yönetimiyle protokol imzalayıp imzalamayacağı merak konusu oldu. Altay Başkanı Kanlı ile Çebi arasındaki görüşmelerin devam ettiği ifade edildi. İkili son olarak kulübün önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i ziyaret etmişti. FIFA dosyalarına öncelik veren Altay'da yeni sezon hazırlıklarının temmuz ortasında başlaması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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