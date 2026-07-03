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Sinan Kanlı: "Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerimiz devam ediyor"

Sinan Kanlı: 'Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerimiz devam ediyor'
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Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, iş insanı Ahmet Nur Çebi ile yatırım görüşmelerinin devam ettiğini ve başkanlığa talip olan bir isim çıkması halinde yetkilerini devredebileceğini açıkladı.

Altay Spor Kulübü Başkanı Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, siyah-beyazlı kulübe yatırım yapmayı planlayan iş insanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Kanlı, başkanlık görevine talip olan bir isim bulunması halinde yetkilerini devretmeye hazır olduğunu da ifade etti.

Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay'da Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabı üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. Camiadan beklenen desteğin gelmediğini vurgulayan Kanlı, siyah-beyazlı kulübe yatırım yapmayı planlayan iş insanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Kanlı ayrıca, başkanlık görevine talip olacak bir isim bulunması halinde yetkilerini devretmeye hazır olduğunu da ifade etti.

"Görüşmeler devam ediyor"

Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Altay'ın ne kadar değerli olduğunu defalarca vurguladığını ifade ederek, "Zamanın kıymetini bildiğimiz için sezon biter bitmez genel kurul yaptık. Bayrağı bizden daha iyi ve daha yükseğe taşıyacak bir iradenin gelebilmesi kulübümüzün sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürdük. İmkanlarımız doğrultusunda, Büyük Altay'ın mevcut mücadelesinde, mevcut gücümüzden daha fazlasının gerekliliğini camiamıza defalarca bildirdik. Fakat geldiğimiz noktada; camia dinamiklerimizin yeterli seviyede katkı koyamadığı gerçeği de ortadadır. Bu şartlar dahilinde yatırımcı adayımız Sayın Ahmet Nur Çebi ile her detayı irdeleyerek görüşmelerimiz devam etmektedir. Sayın Çebi'nin de doğal olarak bazı çalışmalar yapması gerekmektedir. Tabi ki bu futbol ikliminde herkes sürecin hızlı tamamlanmasını ve kulübümüzün daha fazla zarar görmemesini arzu eder. Fakat ülkenin ve kulübümüzün mevcut şartları süreci bir miktar uzatmaktadır. Sayın Çebi ile uzun süredir yürüttüğümüz müzakereler devam ederken durumun gerçeklerini okuyamayanların ve bazı niyeti iyi olmayanların oluşturmaya çalıştığı kaos ortamına ayak uydurmayacağız. Ayrıca özellikle tekrar belirtmek isterim ki Büyük Altay için yarın bir istekli oluşum çıkacaksa yarın, genel kurul yaparak yetkilerimizi devir etmeye hazırız. Tüm camiamızdan bu süreçte ne kadar şeffaf olduğumuzu hatırlatarak her şeye rağmen sabırlarını ya da çözümü üretecek katkıyı koymalarını önemle rica ederim" diye açıklamalarda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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