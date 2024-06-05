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Ahmet Nur Çebi'nin babası kimdir? Yaşar Kaptan Çebi öldü mü, neden öldü?

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Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi öldü mü ve neden vefat ettiği merak ediliyor. Peki, Ahmet Nur Çebi'nin babası kimdir? Yaşar Kaptan Çebi öldü mü, neden öldü?

Ahmet Nur Çebi'nin babası kimdir? Yaşar Kaptan Çebi öldü mü, neden öldü? Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti. Yaşar Kaptan Çebi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

AHMET NUR ÇEBİ'NİN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Beşiktaş Kulübünün eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi, hayatını kaybetti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Eski başkanlarımızdan Ahmet Nur Çebi'nin kıymetli babası Yaşar Kaptan Çebi'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Ahmet Nur Çebi'ye, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.' denildi.

Ahmet Nur Çebi'nin babası kimdir? Yaşar Kaptan Çebi öldü mü, neden öldü?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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