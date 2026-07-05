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Altay'da mesai başlıyor

Altay'da mesai başlıyor
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3. Lig ekibi Altay'da yönetim, yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile temaslarını sürdürürken pazartesi günü yol haritasını belirlemek için toplanacak. Yarıda kalan olağanüstü genel kurulun tamamlanması ve teknik direktörle sözleşme yenilenmesi bekleniyor.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da yönetimin önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız vereceği öğrenildi. Yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlıların, pazartesi günü bir toplantı yaparak kulübün yol haritasını çizeceği ifade edildi. Yarıda kalan olağanüstü genel kurulun da en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

Yeni sezon hazırlıklarına 15 Temmuz'dan sonra başlamayı planlayan Altay'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Mehmet Can Karagöz ile mukavele yenilenmesi bekleniyor. Kaynak arayışlarını sürdüren yönetimin sezon başlamadan alacağı bulunan kadrodaki futbolculara ödeme yapması gerekiyor. Takımın ligde kalma primlerinin de ödenmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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