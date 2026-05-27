Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunun efsane kulübünü satın alıyor

Beşiktaş’ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk futbolunda taşları yerinden oynatacak dev bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Ahmet Nur Çebi'nin, 3. Lig'de mücadele eden İzmir temsilcisi Altay'ı satın almak üzere harekete geçtiği belirtildi.

  • Ahmet Nur Çebi, TFF 3. Lig kulübü Altay'ı satın almak için başkan Sinan Kanlı ile iki kez görüştü.
  • Altay'ın 1 milyar TL borcu bulunuyor.
  • Sinan Kanlı, Altay başkanlığına yeniden aday olacak ve dört iş insanını yönetimine dahil etti.

TFF 3. Lig kulüplerinden Altay'da, 29 Mayıs 2024'te yapılan kongrede yönetime şirketleşme yetkisi verilmesine rağmen uygun bir yatırımcı bulunamaması nedeniyle somut adımlar atılamadı. 

AHMET NUR ÇEBİ'DEN SÜRPRİZ

Son dönemde ise İzmir temsilcisiyle Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği öğrenildi. Daha önce 2023 yılında da İzmir temsilcisiyle ismi anılan iş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, son dönemde İstanbul'da Altay Başkanı Sinan Kanlı ile iki kez bir araya geldiği belirtildi. 

İKİ TARAF BİR ARAYA GELDİ

İş insanı Ahmet Nur Çebi'nin, sezon devam ederken yapılan ilk görüşmede, “Takım ligde kalsın, sonra tekrar görüşelim” mesajını verdiği kaydedildi. İzmir ekibinin ligde kalmasının ardından Çebi ve Kanlı'nın yeniden bir araya geldiği, ancak toplantıdan olumlu ya da olumsuz bir sonuç çıkmadığı ifade edildi.

SİNAN KANLI YENİDEN ADAY OLACAK

Öte yandan, 1 milyar TL borcu bulunan Altay'da başkanlığa yeniden aday olmaya hazırlanan Sinan Kanlı'nın, İzmir'de maddi gücü yüksek dört iş insanını yönetiminde yer almaları konusunda ikna ettiği de gelen haberler arasında.

Cemre Yıldız
