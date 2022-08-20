Son Dakika! Gaziantep'te otobüs, itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracının karıştığı zincirleme kaza: 15 ölü, 22 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te bir otobüs; itfaiye, ambulans ve canlı yayın aracına çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın şarampole devrildiği kazaya müdahaleye gelen park halindeki ambulans ve itfaiye aracına yolcu otobüsü çarparak devrildi.

15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. 22 kişi ise yaralandı." ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Olay yerinden ilk görüntüler: