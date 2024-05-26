Mersin'deki katliam gibi trafik kazasında otoyol savaş alanına döndü

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı otoyol ise savaş alanına döndü.

TAG Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı.

10 KİŞİ ÖLDÜ, 39 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi yaralandı.

OTOYOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazaya karışan araçlar hurdaya dönerken otoyol ise savaş alanına döndü. Ekipler, kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerini birer birer toplarken yaralılar da hastaneye kaldırıldı. Araçların çekilmesi için de çalışmaların yapıldığı otoyolda ekiplerin yoğun mesaisi devam ediyor.





Kaza yerinden görüntüler: