Bakan Işıkhan'dan milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin merakla beklediği maaş düzenlemelerine ilişkin çalışmalar sürüyor. AK Parti TBMM Grubu’nda emeklilere yönelik yeni düzenleme için taslak hazırlıkları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"EMEKLİLERİMİZE DESTEK OLACAĞIZ"

Bakan Işıkhan, konuyu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık." ifadelerini kullandı.

"BÜTÇEYE ÇOK BÜYÜK BİR ORAN KOYDUK"

Emeklilerin mevcut durumunun farkında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, "Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak. Bütçeye emeklilerle ilgili rutinin dışında çok büyük bir oran koyduk." açıklamasında bulundu.

YÜKSEK PRİM ÖDEYENLERE FARKLI ZAM İDDİASI

Bakan Vedat Işıkhan ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktaran gazeteci Sinan Burhan, Ankara kulislerinde konuşulan formüllere dair şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara kulislerini de bilen biri olarak şunu söyleyeyim: Emeklilerin yüzü gülecek, bu konu Cumhurbaşkanımız ve AK Parti tarafından çok ciddi şekilde dikkate alınıyor. Prim gün sayısı ve yatırdığı bedeller yüksek olanlarla ilgili yüksek bir rakam ortaya çıkacak. Onu özellikle belirteyim."

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI İDDİASI

Emeklilere yönelik çalışmaların kapsamına değinen Burhan, izlenimlerini şu sözlerle sürdürdü: "23 bin 500’ün çok üstünde bir zam bekliyorum. En düşük emekliye seyyanen zam olacak, refah payı çalışması devam ediyor. Bir de emeklilerle ilgili gün prim sayısına göre düzenleme yapılacak."

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER ARALIK AYINDA

Asgari ücret düzenlemesine ilişkin takvimi de paylaşan Bakan Işıkhan, "Aralık ayı içerisinde asgari ücretle ilgili çalışmaları başlatacağız. Asgari ücretin de yeterli olmadığını biliyoruz. Asgari ücret kamuda uygulanan bir ücret değil. Daha çok özel sektörde alt limit olarak konuluyor. Çoğu özel sektör firmalarında da asgari ücret uygulanmıyor." dedi.

Gazeteci Sinan Burhan ise bakanlığın yaklaşımına dair, "Asgari ücretlinin beklentisinin de farkındalar. Asgari ücretle ilgili de önemli bir rakama ulaşılacağı izlenimini Sayın Bakan’dan edindim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com