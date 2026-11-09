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Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı

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Otoparkta gördüğü kadını kucaklayıp kaçırmaya çalıştı, 3 saat sonra sokakta çıplak yakalandı
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ABD'nin Hawaii eyaletinde bir adam, apartman otoparkında takip ettiği 24 yaşındaki kadını zorla kucağına alarak kaçırmaya çalıştı. Kurtulmak için çırpınan genç kadını yaklaşık 10 metre taşıyan saldırgan, kamyonetine yalnızca bir metre kala komşuların müdahalesiyle durduruldu. Olay yerinden kaçan 23 yaşındaki şüpheli, üç saat sonra sokakta çırılçıplak koşarken polis tarafından yakalandı. Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Honolulu kentinde bir apartmanın otoparkında yaşanan kaçırma girişimi, çevredekilerin müdahalesiyle engellendi. Öğle saatlerinde kamyonetini binanın önüne park eden bir adam, otoparka girerek 77 ve 24 yaşlarındaki iki kadını takip etmeye başladı.

GENÇ KADINI KUCAĞINA ALIP KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın iki kadına yaklaştığı ve genç kadının kendisinden uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Kadınların peşinden koşan adam, 24 yaşındaki kadını yakalayarak zorla kucağına aldı. Genç kadının kurtulmak için çırpınmasına aldırış etmeyen saldırgan, onu park halindeki kamyonetine doğru taşımaya başladı.

Saldırganın bu sırada 77 yaşındaki kadının yüzüne de dirsek attı.

KAMYONETE BİR METRE KALA KURTULDU

Mahkeme kayıtlarına göre saldırgan, genç kadını yaklaşık 10 metre boyunca kucağında taşıdı. Kadın, kurtulabilmek için kollarını ve bacaklarını savurdu, saldırganın saçını çekerek direnmeye çalıştı.

Çığlıkları duyan apartman sakinleri dışarı çıkarak saldırgana müdahale etti.Kamyonete yalnızca bir metre kala saldırganın elinden kurtulan genç kadın apartmana kaçarken, şüpheli kamyonetine binerek bölgeden uzaklaştı.

Yaşlı kadın, yaşadıkları korku dolu anları Hawaii News Now'a anlattı. Arkadaşının zorla götürülmeye çalışıldığını belirten kadın, ikisinin de yardım istemek için bağırdığını söyledi.

Görgü tanıklarından Beverly Lewis, adamın genç kadını sıkıca tutarak kamyonetine götürmeye çalıştığını anlatırken, komşulardan Mike Finkelstein ise saldırgana kadını bırakması için bağırdığını ve polisi aradığını söyledi.

ÜÇ SAAT SONRA ÇIPLAK HALDE KOŞARKEN BULUNDU

Polis ekipleri, ihbarın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık üç saat sonra sokakta çıplak halde koşan bir kişi polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemede bu kişinin kaçırma girişiminin şüphelisi 23 yaşındaki Diesel Makanikaiaulu Kawelo olduğu belirlendi.

500 BİN DOLAR KEFALET BELİRLENDİ

Gözaltına alınan Kawelo için ilk aşamada 500 bin dolarlık kefalet bedeli belirlendi. 30 Ekim'de toplanan büyük jüri, şüpheli hakkında insan kaçırma ve taciz suçlamalarıyla iddianame düzenlenmesine karar verdi. Kawelo'nun daha sonra kefaletsiz olarak tutuklu bulunduğu açıklandı.

Saldırıdan kurtulan iki kadın ise olayın ardından kabuslar gördüklerini ve yaşadıkları korkunun etkisinden çıkamadıklarını anlattı.

Kaynak: Haberler.com
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