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İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi

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İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi Haber Videosunu İzle
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 17 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı patlamanın ardından bir kişi fabrikanın önünde kendisini ateşe verdi. Fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen 40 yaşındaki şahıs, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonucunda 17 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

FABRİKANIN ÖNÜNDE KENDİNİ ATEŞE VERDİ

Fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) adlı şahıs patlamanın yaşandığı fabrikanın önüne geldi. Üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe veren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla patlamanın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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