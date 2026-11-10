Japonya'ya giden Türk çift otel odasındaki televizyondan şüphelendi, altından çıkan cihaz şoke etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tatil için Japonya’yı tercih eden ve başkent Tokyo'daki bir otele yerleşen Türk kökenli Sedef D. ve eşi, odalarını kontrol ettikleri sırada televizyonun altında küçük bir mercek fark etti. İlk bakışta televizyonun parçası sandıkları cihazı inceleyen çift, içinde hafıza kartı bulunduğunu görünce otel yönetimine haber verdi.

HAFIZA KARTI DA BULUNDU

Çiftin televizyonun altında bulduğu cihazın içinde hafıza kartı bulunması şüphelerini artırdı. Durumu bildirmeleri üzerine odaya gelen otel müdürü, cihazı inceleyerek gizli kamera olduğunu doğruladı ve çiftten özür diledi. Otel yönetimi, kameranın daha önce odada kalan bir müşteri tarafından yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

İÇİ BOŞ ÇIKTI

İhbar üzerine otele gelen polis ekipleri, gizli kameranın hafıza kartını incelemeye aldı. Yapılan kontrolde kartın boş olduğu ve herhangi bir görüntü kaydı içermediği belirlendi.

Sedef D.’nin aktardığına göre polis, eldeki bulgularla cezai işlem başlatılamayacağını bildirdi. Otel odasında gerçekleştirilen ikinci aramada da başka bir gizli kamera bulunamadı.

Ancak cihazın ne zaman ve kim tarafından yerleştirildiği tespit edilemedi. Kameranın geçmişte kayıt yapıp yapmadığı da açıklığa kavuşmadı.

OTELDEN ŞAŞKINA ÇEVİREN TEKLİF

Olayın ardından otel yönetimi, yaşananları telafi etmek amacıyla Türk çifte bir gece daha ücretsiz konaklama teklif etti. Ancak odalarında gizli kamera bulunmasının ardından kendilerini güvende hissetmeyen çift, teklifi geri çevirerek ertesi gün otelden ayrıldı.

Yaşadıklarını yaptığı bir paylaşımla anlatan Sedef D., eşiyle birlikte konuyla ilgili Japonya Oteller Birliğine de şikayette bulunduklarını söyledi. Ancak başvurularına henüz yanıt verilmediğini belirtti.

Kaynak: Haberler.com