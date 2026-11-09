Samsun'da boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Yaptıkları yanına kalmadı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiftin boşanma üzerine yaptığı görüşme, şiddet iddialarıyla sonuçlandı. Eşini darbedip üzerine sıcak çay döktüğü öne sürülen 47 yaşındaki F.M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

BOŞANMAYI KONUŞURKEN ŞİDDET UYGULADIĞI İDDİA EDİLDİ

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 39 yaşındaki İ.Ö. ile 47 yaşındaki eşi F.M.Ö., birlikte yaşadıkları evde boşanma konusunu görüşmeye başladı. Ancak görüşme sırasında yaşananlar, kadının şiddet ve tehdit iddialarıyla emniyete başvurmasına neden oldu. F.M.Ö.'nün boşanma konusunu konuştuğu eşini darbettiği öne sürüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, şüphelinin eşine yönelik başka şiddet eylemlerinde de bulunduğu iddia edildi.

EŞİNİN SIRTINA ÇAY BARDAĞI FIRLATTI

Kadının maruz kaldığını belirttiği şiddete ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı. İddiaya göre F.M.Ö., boşanma görüşmesi sırasında eşi İ.Ö.'ye fiziksel şiddet uygulamakla kalmadı, elindeki çay bardağını da kadının sırtına doğru fırlattı. Şüphelinin eşinin üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit içerikli sözler söylediği de ileri sürüldü. Evde yaşandığı belirtilen olayın ardından kadına yönelik darp ve tehdit iddiaları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili aktarılan bilgilerde kadının sağlık durumuna veya yaralanmasının boyutuna ilişkin ayrıntı yer almadı.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan olayın ardından İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kadının eşine yönelttiği darp, sıcak çay dökme ve tehdit iddiaları üzerine çalışma yürüten ekipler, şüpheli F.M.Ö.'yü yakaladı. 47 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada gerekli işlemleri tamamlanan F.M.Ö. hakkında adli süreç başlatıldı. Olayın aile içinde, boşanma konusunun görüşüldüğü sırada meydana gelmesi soruşturmanın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından F.M.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, eşini darbettiği, üzerine sıcak çay döktüğü ve tehdit ettiği iddialarıyla adliyeye sevk edilen F.M.Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından 47 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı