Maduro'nun cezaevindeki yeni hayatı şaşırttı: Kilo verdi, Kur'an ve İncil okuyor, hahamla görüşüyor

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ABD'de Brooklyn'deki federal cezaevinde tutulan Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun cezaevindeki yaşamına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. The New York Times'ın haberine göre Maduro, günlerini Kur'an-ı Kerim, İncil ve felsefi eserler okuyarak geçiriyor; bir Katolik rahip ve hahamla da görüşüyor. Eşi Cilia Flores'in ise cezaevinde 11 kilodan fazla verdiği ve iki dişini kaybettiği bildirildi.

CEZAEVİNDE DİNİ VE FELSEFİ ESERLERE YÖNELDİ

Venezuela'da uzun yıllar iktidarda kalan ve 3 Ocak 2026'da ABD güçlerinin operasyonuyla yakalanarak New York'a götürülen Nicolás Maduro'nun cezaevindeki günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

The New York Times'ın, Maduro'nun cezaevi koşullarını bilen kaynaklara dayandırdığı haberine göre eski lider, Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde vaktinin önemli bölümünü dini ve felsefi metinleri inceleyerek geçiriyor.

Maduro'nun okuduğu eserler arasında İncil ve Kur'an-ı Kerim de bulunuyor. Eski Venezuela liderinin cezaevinde bir Katolik rahip ve hahamla görüştüğü de aktarıldı.

CEZAEVİNDE BELİRGİN ŞEKİLDE KİLO VERDİ

Maduro'nun tutukluluk sürecinde fiziksel görünümünün de değiştiği belirtildi. Habere göre eski lider, cezaevine girdiğinden bu yana belirgin şekilde kilo verdi ve son aylarda kendisine verilen yemeklerin kalitesinden şikâyet etti.

ABD'ye götürülmeden önce Paleo diyeti uyguladığı belirtilen Maduro'nun, cezaevi koşullarında eski beslenme düzenini sürdüremediği ifade edildi. Kaynaklar, cezaevindeki yemeklerin kilo kaybını hızlandırmış olabileceğini aktardı.

EŞİ CILIA FLORES'İN SAĞLIK DURUMU ENDİŞE YARATIYOR

Maduro'nun eşi Cilia Flores'in cezaevindeki sağlık durumunun ise daha ciddi olduğu bildirildi. Mahkemeye sunulan belgelere göre Flores, tutuklandığı sırada rahim ameliyatının ardından iyileşme sürecindeydi.

Flores'in cezaevinde 11 kilodan fazla verdiği, iki dişini kaybettiği ve göğüs ağrıları nedeniyle ilaç kullanmaya başladığı belirtildi. Avukatları, Flores'in temmuz ayında hafif bir kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Ancak bu durum henüz kesin olarak doğrulanmış değil.

Üç ay boyunca tecritte tutulan Flores'in daha sonra genel koğuşa alındığı, burada mahkûmlar arasındaki bir kavgayı ayırmak için kullanılan biber gazından etkilendiği aktarıldı. Flores'in günde yalnızca 3-4 saat uyuyabildiği de kaydedildi.

İKİSİ DE SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Nicolás Maduro ve Cilia Flores, ABD'de haklarında yöneltilen ağır suçlamalar nedeniyle yargılanmayı bekliyor. Çift, kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmiyor.

Flores'in tahliye talebinin reddedildiği, çiftin yargılanmasına ilişkin duruşmanın ise 14 Haziran 2027'de başlamasının planlandığı bildirildi.

ABD OPERASYONUYLA YAKALANARAK NEW YORK'A GÖTÜRÜLDÜ

ABD ordusu, 3 Ocak 2026'da Venezuela'nın başkenti Caracas'ta “Operation Absolute Resolve” (Mutlak Kararlılık Operasyonu) adı verilen askeri operasyonu gerçekleştirdi. ABD özel kuvvetlerinin hava saldırıları ve baskınla yürüttüğü operasyonda Nicolás Maduro ve eşi Cilia Flores yakalanarak ülkeden çıkarıldı. Çift önce ABD donanmasına ait USS Iwo Jima gemisine götürüldü, ardından New York'a nakledildi. Maduro ve Flores, 5 Ocak 2026'da Manhattan'daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı. Maduro kendisine yöneltilen uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terörizm bağlantılı suçlamaları reddederek suçsuz olduğunu savundu. Çift, yargılama sürecinde Brooklyn'deki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmaya devam ediyor.