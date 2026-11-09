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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Taraftarlar şokta

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Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Taraftarlar şokta Haber Videosunu İzle
Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Taraftarlar şokta
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sahalara dönüşünün beklenenden uzun sürebileceği öne sürüldü. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgiye göre Nijeryalı futbolcunun iyileşme süresi 5 haftaya kadar uzayabilir. Bu durumda Osimhen'in Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyememe ihtimali bulunuyor.

  • Victor Osimhen'in sol diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalma süresinin 3-4 haftadan 5 haftaya çıkabileceği iddia edildi.
  • Osimhen'in 5 hafta sahalardan uzak kalması halinde Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş maçlarında görev alamayabileceği belirtiliyor.
  • Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sol diz sakatlığı nedeniyle 7 Kasım'da ameliyat edildi ve Galatasaray henüz kesin dönüş tarihini açıklamadı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yaklaşık 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı golcünün dönüş süresinin uzayabileceği iddia edildi. Sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en önemli isimlerinden olan Osimhen'in kritik karşılaşmalara yetişememe ihtimali, teknik heyetin planlarını da etkileyebilir.

SAHALARA DÖNÜŞÜ 5 HAFTAYI BULABİLİR

Gazeteci Ali Naci Küçük, Osimhen'in sahalara dönüş süresinin uzayabileceğini belirterek iyileşme sürecinin 5 haftaya çıkmasının beklendiğini aktardı. Daha önce Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi hedeflenen yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor.

ÜÇ KRİTİK MAÇI KAÇIRABİLİR

Osimhen'in sahalardan 5 hafta uzak kalması halinde Galatasaray'ın Samsunspor, Aston Villa ve Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmalarda görev alamayabileceği belirtiliyor. Özellikle Beşiktaş derbisine yetişmesi hedeflenen Nijeryalı yıldızın iyileşme sürecinin uzaması, sarı-kırmızılıların hücum planlamasında değişikliğe neden olabilir.

GALATASARAY'DAN HENÜZ RESMİ DÖNÜŞ TARİHİ AÇIKLANMADI

Osimhen, Stuttgart maçında yaşadığı sol diz sakatlığının ardından 7 Kasım'da ameliyat edilmişti. İlk değerlendirmelerde 3 ila 4 haftalık iyileşme süresi öngörülürken, gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığı yeni iddia bu sürenin daha da uzayabileceğine işaret ediyor. Galatasaray henüz yıldız futbolcunun kesin dönüş tarihini açıklamadı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

VAH VAH KEDİCİKLERE ÇOK ÜZÜLDÜM.

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