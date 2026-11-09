İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi

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Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Patlamada şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Enkazda hala kalanların olduğu öğrenildi. HABAŞ'tan da faciaya ilişkin açıklama geldi.

"PATLAMA PLANLI BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

"DÜŞEN MALZEMELER DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPIYOR"

Öte yandan; olayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

★ Okurların en beğendiği yorum hacı kadir ekinci: Bakım yapıyorken patladı. Çok zekice. Bakımsızlıktan patladı demekten daha masum Tüm yorumlar (5)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı