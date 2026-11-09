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İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi

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İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi Haber Videosunu İzle
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
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HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ), şu ana kadar 10 kişinin can verdiği Aliağa'daki tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldiğini belirtti. İzmir Valisi Elban da olaya ilişkin "Düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor" ifadelerini kullandı.

  • İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi ve ardından yangın çıktı.
  • Patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı ve enkazda hala kalanların olduğu öğrenildi.
  • HABAŞ açıklamasına göre patlama, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında meydana geldi; olayın nedeni sıvı çelik dökümü sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi olarak değerlendiriliyor.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilen patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. Patlamada şu ana kadar 10 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Enkazda hala kalanların olduğu öğrenildi. HABAŞ'tan da faciaya ilişkin açıklama geldi. 

"PATLAMA PLANLI BAKIM SIRASINDA MEYDANA GELDİ"

HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

"DÜŞEN MALZEMELER DOĞAL GAZ HATTINA ÇARPIYOR"

Öte yandan; olayla ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, vardiyada daha az işçi olduğunun değerlendirildiğini söyledi. Elban, şunları kaydetti:

"Normal vardiyada o hatta 300'ün üzerinde çalışan varken, bakım sırasında kazan değişimi olduğu için yaklaşık 200 civarında çalışan olduğu söyleniyor. Ayrıca o an bir demir çelik üretimi de yok. Ancak düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu bir patlama meydana geliyor."

★ Okurların en beğendiği yorum
hacı kadir ekinci:Bakım yapıyorken patladı. Çok zekice. Bakımsızlıktan patladı demekten daha masum
Tüm yorumlar (5)
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhacı kadir ekinci:★ Okurların en beğendiği

Bakım yapıyorken patladı. Çok zekice. Bakımsızlıktan patladı demekten daha masum

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıayhan kaya:

Habeş çok kazanıp işçilere az maaş veren aç gözlü bir firmadır , bu kadar kazanıp işçiden kısarsan Rabbım seni böyle cezalandırır, olan gariban işçi kardeşlerime oldu Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıÇağatay:

olan gariban işçilere oldu

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Haber YorumlarıÖmer Alanbay:

Hiç de bakımlı bir mekana benzemiyor

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Haber YorumlarıCemalettin Kara:

bu ark ocahinda bakım diyor bu acakda bakımda patlama olmaz1650 derecede metal eriyor metal sıcaklık zirvesinde yapılan hatada olur bu patlama gerçekleri söylesinler bakım falan hikaye

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