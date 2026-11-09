Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kılıçlı yemin eden 5 teğmene bir darbe daha
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin etmeleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapılarak oylarının değiştirildiği iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu sonrası 'iftira' suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

  • Kılıçlı yemin töreni sonrası TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen hakkında, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı iddiasıyla yaptıkları suç duyurusu nedeniyle 'iftira' suçundan dava açıldı.
  • Ankara 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede sanıklar Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun 1 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
  • Davanın ilk duruşması 9 Şubat 2027'de görülecek.

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninin ardından kılıçlarını çekerek yemin eden teğmenler hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16 Ocak 2025'teki toplantısının ardından, Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu ile Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 'Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası' verilmişti. Teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin karar ise 30 Ocak 2025'te yayımlanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhraç edilen 5 teğmen, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı ve bazı üyelerin oylarının değiştirildiği iddiasıyla avukatları aracılığıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Başvuruda, dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı, mevcut Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun kurul üyelerine baskı yaptığı öne sürülmüş; ancak iddiaların somut delillerle desteklenmediği gerekçesiyle başvuru işleme konulmamıştı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin şikayetiyle 5 teğmen hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda ihraç teğmenler hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı. İddianamede, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu 'mağdur', Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri Bülent Tanrıverdi, Fedai Ünsal, Haluk Erdem, Kamil Tumba ve Murat Yeşilköy ise 'şikayetçi' olarak yer aldı. İddianamede, teğmenlerin, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında bazı üyelerin başlangıçta lehlerine oy kullandığı, daha sonra baskıyla oylarının değiştirildiği ve bazı üyelerin kullandıkları oylar karşılığında terfi ettirildiği veya görevlerinden uzaklaştırıldığı yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.

"İFTİRA SUÇUNU OLUŞTURUYOR"

İddianamede, soruşturma kapsamında ifadeleri alınan teğmenlerin, kurul üyelerine baskı yapıldığını bizzat görmediklerini, oyların değiştirilmesi yönünde emir veya talimat verildiğine ilişkin doğrudan bilgilerinin bulunmadığını beyan ettikleri aktarıldı. Savcılık, iddiaları destekleyen tanık beyanı, belge veya somut delil elde edilemediğini belirterek, teğmenlerin şikayetçiler ve mağdur hakkında hukuka aykırı fiiller isnat etmelerinin 'iftira' suçunu oluşturduğunu değerlendirdi.

Ankara 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame kapsamında, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 'iftira' suçundan dava açıldı. Sanıkların 1 yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Davanın ilk duruşması, 9 Şubat 2027'de görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 135 sitede yayınlandı.
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Perihan Savaş'tan ölen eşi Yılmaz Zafer'e yürek burkan sözler

31 yıllık dinmeyen acı: Kalbim hala seninle atıyor
Meksika'da 'R2' lakaplı kartel lideri 19 adamıyla birlikte böyle yakalandı

Ülkeye korku salan "R2"nin sonu ibretlik oldu
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı

Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesi 5 yıl sonra konuştu! Anne: İçim yangın yerine döndü

Başak'ın odasını ilk günkü gibi saklıyorlar! Acıları dinmedi
Fon soruşturması kapsamında Enver Çevik yeniden gözaltına alındı

Özgür Özel işaret etmişti! Holding patronu gözaltına alındı
Apple CEO'su Tim Cook, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Dünya devinin CEO'su, Erdoğan'la görüştü