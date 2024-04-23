Gazze'de Nasser Hastanesi bahçesindeki toplu mezardan 310 ceset çıkarıldı

İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Nasser Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezardan çıkarılan ceset sayısı 310'a yükseldi.

TOPLU MEZARDAN 310 CESET ÇIKTI

İsrail ordusunun 7 Nisan'da Gazze'deki Han Yunus kentinden çekilmesinden ardından bulunan toplu mezarlarda çalışmalar sürüyor. Han Yunus Sivil Savunma Direktörü Yamen Ebu Süleyman yaptığı açıklamada, Nasser Hastanesi'nin bahçesindeki toplu mezarda 35 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, şu ana kadar bulunan ceset sayısının 310'a yükseldiğini belirtti.

CESETLERDE İNFAZ İZLERİ

Bazılarının elleri ve ayakları bağlı halde bulunduğunu vurgulayan Süleyman, "infaz izleri" olduğunu aktardı. Süleyman, "Onların diri diri mi gömüldüğünü yoksa infaz mı edildiğini bilmiyoruz. Cesetlerin çoğu çürümüş durumda." ifadelerini kullandı. Gazze hükümeti medya ofisinin açıklamasında ise, toplu mezardan çıkarılan aralarında kadın ve yaşlıların da bulunduğu cesetlerin bir kısmının elleri kelepçeli ve üzerlerinden elbiseleri çıkarılmış şekilde soğukkanlılıkla öldürüldüğü belirtildi.

CESETLERİN ÇOĞU KADIN VE ÇOCUKLARA AİT

Toplu mezardaki Filistinlilerin hastaneye gerçekleştirilen baskın sırasında öldürüldüğü, cansız bedenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklara ait olduğu öğrenildi.

Nasser Hastanesi'nin bulunduğu bölge ocak ve şubat aylarında yoğun bombardımana sahne olmuştu. Hastanenin bahçesindeki toplu mezar ilk olarak 20 Nisan Cumartesi günü tespit edilmişti.