Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi özel bir iş jetiyle radar bağlantısı kesildi. Esenboğa Havalimanı geçici olarak kapatılırken, uçaklar Kayseri'ye yönlendirildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenilirken, enkaza ulaşıldı.

  • Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir iş jetiyle radar bağlantısı kesildi.
  • Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişi vardı.
  • Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası kapatıldı.

ANKARA HAVA SAHASI KAPATILDI

Uçağın Trablus'a gittiği söylenirken, Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası kapatıldı. Uçaklar Kayseri'ye yönlendirildi.

UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

Uçaktaki kişilerin kimliği belli oldu. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın Haymana tarafında düştüğü öğrenildi.

Yunanistan geçen hafta libyayı uyarmıştı türkiye ile iliskisini kes diye karşımızda israil var bunu unutmayalım biz uçup kaçma algımızı bırakıp gerçeği görelim

Eyvaah pis kokular geliyor

Libya genelkurmay başkanı varmış deniliyor çok kötü adam müttefikti normal düşme degil abi neden maltadan Uçak kiralıyorsunuz israilin elinin uzanmadıgı ülke yok

Muhtemelen Antalya'ya gelmekte olan bir jet çünkü haymana üzerinde radardan kaybolmuş iş adamı veya bürokratlardan biri veya bir kaçı olabilir Allah yardımcıları olsun ..

İlçemiz Haymana'da hemen hemen herkesin hisstettiği bir patlama oldu. Bir jetin Haymana üzerinde radardan kaybolduğundan bahsediliyor .Allah korsun inşallah kötü bir şey yoktur.

