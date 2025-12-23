Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi.

ANKARA'DAN KALKAN JETLE RADAR BAĞLANTISI KESİLDİ

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir iş jetiyle henüz belirlenemeyen nedenle radar bağlantısı kesildi. Falcon-50 tipi uçaktan en son Haymana civarında sinyal alındığı iddia edildi.

ANKARA HAVA SAHASI KAPATILDI

Uçağın Trablus'a gittiği söylenirken, Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası kapatıldı. Uçaklar Kayseri'ye yönlendirildi.

UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI

Uçaktaki kişilerin kimliği belli oldu. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenildi.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın Haymana tarafında düştüğü öğrenildi.