Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Enkazına ulaşıldı
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a gitmek üzere kalkan Falcon 50 tipi özel bir iş jetiyle radar bağlantısı kesildi. Esenboğa Havalimanı geçici olarak kapatılırken, uçaklar Kayseri'ye yönlendirildi. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenilirken, enkaza ulaşıldı.
ANKARA'DAN KALKAN JETLE RADAR BAĞLANTISI KESİLDİ
Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan özel bir iş jetiyle henüz belirlenemeyen nedenle radar bağlantısı kesildi. Falcon-50 tipi uçaktan en son Haymana civarında sinyal alındığı iddia edildi.
ANKARA HAVA SAHASI KAPATILDI
Uçağın Trablus'a gittiği söylenirken, Esenboğa Havalimanı ve Ankara hava sahası kapatıldı. Uçaklar Kayseri'ye yönlendirildi.
UÇAKTA LİBYA GENELKURMAY BAŞKANI VARDI
Uçaktaki kişilerin kimliği belli oldu. Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı dahil 5 kişinin olduğu öğrenildi.
UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı. Uçağın Haymana tarafında düştüğü öğrenildi.