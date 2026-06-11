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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonunda aralarında Kenan Doğulu, Berdan Mardini gibi isimleri olduğu şüpheliler sağlık kontrolünden geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Beren Saat ve Enis Arıkan gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin öncesinde adli tıp kurumuna sevk edildi. Aralarında sanat, cemiyet ve iş dünyasından tanınmış simaların yer aldığı grup, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜ ANLARI KAMERALARA YANSIDI 

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin adli tıp binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Araçlardan polis eşliğinde tek tek indirilen şüpheliler, muayene işlemlerinin yapılması için sağlık binasına götürüldü. Sağlık kontrolü tamamlanan isimler, yine polis koruması altında binadan çıkarılarak araçlara bindirildi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan aralarında Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Selin Ciğerci, Ozan Doğulu ve Yaşar İpek gibi isimlerin de bulunduğu 23 şüpheli, ifade işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün Küçükçekmece ilçesindeki merkezine götürüldü.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 4 şüpheliye yönelik emniyet ekiplerinin çalışması devam ederken, adliyeye sevk öncesi şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin başlandığı bildirildi.

Gözaltına alınan isimler: 

1. Ayşe Hatun ÖNAL

2. Tolga ÇAM 

3. Ferhan KAYA 

4. Murat SAYGI 

5. Enis Ahmet ONAT 

6. Ahmet KAROĞLU 

7. Emre TARİ

8. Hasan VATAN 

9. Kerimcan DURMAZ 

10. Kenan DOĞULU 

11. Beren SAAT 

12. Mehmet Cem KARCI 

13. Berdan MARDİNİ 

14. Reyhan KÜÇÜKYEĞEN

15. Ozan DOĞULU 

16. Yaşar İPEK

17. Mehmet YILDIZ 

18. Tessy RAMOS CORREİRA 

19. Enis ARIKAN 

20. Rafet Eren YORULMAZER 

21. Ali Efe BEZCİ 

22. Selin CİĞERCİ 

23. Oğuzhan Beker 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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