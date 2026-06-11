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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü Meksikalı futbolcu Quinones kaydetti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi.

TURNUVANIN İLK GOLÜ MEKSİKA'DAN

Mexico City Stadyumu'nda oynanan mücadelede turnuvanın ilk golü ev sahibi ekibi Meksika'dan geldi. Yaklaşık 80 bin taraftarının desteğini alan Meksika, maça çok hızlı başlayarak golü bulan taraf oldu.

QUINONES HATAYI AFFETMEDİ

Mücadelenin 9. dakikasında savunmadan çıkmak isteyen Güney Afrika'da kaybedilen top Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Quadsiah forması giyen Quinones'in önünde kaldı. Topu alır almaz ceza sahasına hızla giren golcü oyuncu şık bir vuruşla kaleciyi avlamayı başardı. Bu golle birlikte Meksikalı oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Böylece turnuvanın ilk golü Quinones'ten geldi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerfin Reno:

güzel başlangıç olmuş, Meksika ev sahibi olarak iyi bir performans gösteriyor böyle devam ederse

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Haber YorumlarıBaver Ozdemir:

valla quinones güzel bir gol atmış ama çocuklar ve gençler bunu izlerken daha önemli şeyler var dünyada yani

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Haber YorumlarıOnur Kadir Yildiz:

ilk gol meksikadan gelmiş ama bunun arkasında savunmadaki ihmal var yani güney afrika niye o topu öyle kaybetti

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