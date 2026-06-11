Haberler

Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, otomobil sürücüsü Cumhuriyet Savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma, araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, savcı hakkında ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, basit yaralama ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı. Minibüs şoförü hakkında da soruşturma başlatıldığı belirtildi.

  • Sakarya'da bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte tartışma çıktı.
  • Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, savcı B.Y.Ç. hakkında 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlattı.
  • Savcı hakkında ayrıca trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek fiili nedeniyle idari yaptırım işlemleri başlatıldı.

Sakarya'da bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs şoförü arasında trafikte yaşanan tartışma araç kamerasına yansıdı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki taraf hakkında da adli ve idari soruşturma başlattı.

SAVCI İLE MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KAVGAYA TUTUŞTU

Olay, dün Adapazarı ilçesine bağlı Karaman Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte, minibüs şoförü S.K. ile otomobil sürücüsü B.Y.Ç. arasında sözlü tartışma çıktı. Yaşanan tartışma minibüsün araç kamerasına yansıdı. B.Y.Ç.'nin Sakarya Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10.06.2026 tarihinde Sakarya ili Adapazarı ilçesinde trafikte meydana gelen ve bir Cumhuriyet savcısı ile minibüs sürücüsü arasında başlayan, daha sonra diğer kişilerin de dahil olduğu olaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların beyanları alınmış, kamera kayıtları ve diğer deliller incelenmiş, olayda yer alan kişiler hakkında gerekli adli işlemler gerçekleştirilmiştir. Olayda adı geçen Cumhuriyet savcısı B.Y.Ç. hakkında ileri sürülen iddialar yönünden de herhangi bir ayrıcalık tanınmaksızın 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 93. maddesi kapsamında aynı soruşturma evrakı üzerinden 'Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi', 'Basit Yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem başlatılmıştır."

Ayrıca, Cumhuriyet Savcısı hakkında, çeşitli maddelerden adli ve idari soruşturma başlatıldığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/4. maddesinde yer alan 'Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' fiiline ilişkin düzenleme kapsamında, Cumhuriyet savcısı hakkında idari yaptırım uygulanmasına yönelik işlemler de başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle, tarafsızlık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmine Baycan:

işte bu da eğitim eksikliğinin sonucu bu ülkede kimse kimseye saygı duymyo artık trafik kurallarını da kimse bilmyo çocuklar ne görsün de öğrensinler yanlış davranışları hep görüyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıZeynep Ateş:

çok üzücü gerçekten böyle şeyler oluyor ya aileler için bu çok kötü bir durum herkesin sabrı tükeniyo yollarda stres yapıyo ama bunu böyle çözmek doğru değil keşke insanlar biraz daha sakin olsalar herkese iyi gelir

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Aktar:

ya bu ne ya trafikte niye böyle kavga çıkıyo herkes birbirine giriyo işte haber olmayan şey kalmadı artık

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Gozudok:

Ülkede adalet olmamasını mizah zannedenler gelsin buyursun izlesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!