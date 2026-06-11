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İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

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Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi. ANKA Haber Ajansı’na konuşan Timur’un ilk sözleri ''Beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum'' oldu.

  • Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklandıktan sonra 29 Aralık 2025'te Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nden tahliye edildi.
  • Timur, tahliyesinin ardından ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kendisini bu duruma getirenlere 'Allah razı olsun' dedi.

Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınıp 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ERDEN TİMUR TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak 29 Aralık 2025 tarihinde 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla tutuklanan eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi Erden Timur, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nden akşam saatlerinde tahliye edildi. 

''ERDEN TİMUR OLEY!'' SLOGANLARI

Cezaevi önünde Timur’u karşılayan yakınları ve dostları “Erden Timur oley!” sloganı attı. Sevenleriyle sarılarak hasret gideren Timur, ANKA Haber Ajansı’na konuştu. 

''İFTİRA EDENLERE, HEPSİNE ALLAH RAZI OLSUN DİYORUM''

Tahliye olmasının ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Erden Timur’un ilk sözleri ''Çok şükür. Güzel bir deneyimdi desem insanlar farklı anlayacaklar herhalde. Çok şükür, buradan çok güzel şeylerle ayrılıyorum. Allah her şeyin içinde muhakkak bir cevher veriyor. Zorluk da değil aslında. Bunların içinde önemli olan cevheri bulmak. Ben de beni buraya gönderenlere, iftira edenlere, hepsine Allah razı olsun diyorum. Çünkü burada yaşadığımız şeyler çok güzeldi ancak onu diyebilirim. Allah büyük'' oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAziz Cansever:

pek emin değilim bu işle ilgili. duyu kamuoyunu beklemesi gerekir. çok hızlı yargılamak yanlış. ancak açıklıkla ortaya konması lazım. herkes gerçeği bilmeli.

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Haber YorumlarıMukaddes Taşdemir:

yani haberde tam olarak ne olduğu anlatılmamış ya bahis olayı var diyorlar ama detayları yok sonra tahliye oluyor ama neden tahliye oldu bunu açıklasan iyi olur daha dişli yazılabilir bu haber sağlam bilgi yok gibi

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Haber YorumlarıErgün D.d.:

valla bütün bu olay çok garip ha birden tutuklanıp birden tahliye mi ediliyor arkasında ne var bunu merak ettim

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