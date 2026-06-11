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Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 44 yaşındaki 2 çocuk annesi Hacer K., eşi ve çocuklarının evde olduğu sırada kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi kadın, ilk belirlemelere göre eşinin ve evlatlarının evde olduğu esnada kendini asarak intihar etti.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Hacer K., eşi işten geldikten sonra ailesiyle birlikte yemek yedi ve ardından kocası İ.K. uyumaya geçti. Bir süre sonra İ.K. psikolojik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen eşi Hacer K.'yi asılı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. İlk belirlemelere göre intihar ettiği belirlenen 2 çocuk annesi kadının kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak raporla belirlenecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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