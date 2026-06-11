İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı