İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında ünlülerin de olduğu 23 şüpheliden 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı