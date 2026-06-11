CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CNN Türk canlı yayınında parti içindeki kriz ve kurultay tartışmalarına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda deprem etkisi yaratan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun ihraç edileceği yönündeki iddialara net bir dille son noktayı koyan Sarı, parti içi muhalefeti ise "CHP içinde paralel yapı oluşturmakla" suçladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, katıldığı canlı yayında parti içi yönetim krizine ve hukuksal tıkanıklıklara dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Muhalif kanadın uzlaşmaz tavrını eleştiren Sarı, partinin arkasında farklı bir iradenin devreye girdiğini savundu.

TOPLANTIDA İHRAÇLARI KONUŞMADIK

Son dönemde kulisleri hareketlendiren ve kamuoyunun en çok merak ettiği Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun ihraç iddialarına doğrudan yanıt veren Müslim Sarı, "Toplantımızda ihraçları konuşmadık. Şu an gündemimizde böyle bir başlık yer almadı" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

TEDBİR KARARI DURDUKÇA KURULTAY OLMAZ

Parti içi muhalefetin kurultay baskılarına yasal çerçeveden yanıt veren Sarı, mevcut hukuki engeller kalkmadan hiçbir şekilde kurultay toplanamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Ortada hukuki bir gerçek var. Üzerindeki tedbir kararı durdukça bu partide kurultay olmaz, yapılması yasal olarak imkânsızdır. Bunu kurultay isteyen arkadaşlarımız da çok iyi biliyor."

KARŞIMIZDA ASLA UZLAŞMAYAN BİR 'PARALEL YAPI' VAR

Konuşmasının devamında parti içindeki muhalif odağa yönelik suçlamalarının dozunu artıran CHP Sözcüsü, sürecin normal bir parti içi muhalefet hareketini aştığını iddia etti. Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir biçimde uzlaşmayan, uzlaşmaya yanaşmayan bir anlayış var karşımızda. Ben bu katı tavrın altında başka bir siyasal örgütlenmenin olduğunu, onun işaretinin (iradesinin) devrede olduğunu düşünüyorum. Açıkça söylemek gerekirse, CHP içinde adeta bir paralel yapı oluşturulmuş durumda."

NİYETLER SARİH OLSUN, BİZ HALA KONUŞMAYA YAKINIZ

Tüm bu sert ithamlara rağmen genel merkez yönetimi olarak diyalog kapısını kapatmadıklarını söyleyen Müslim Sarı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu parti bizim anlayışımızla yoluna devam ediyor. Biz her şeye rağmen hâlâ konuşmaya yakınız, diyalogdan kaçmıyoruz. Yeter ki karşı tarafın niyetleri sarih (açık ve net) olsun. Niyetler açık olduktan sonra çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur."