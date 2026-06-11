Görevden uzaklaştırılan Keskin Belediye Başkanın hesaplarındaki para trafiği dikkat çekti

Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in görevden uzaklaştırılmasına neden olan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Keskin Belediyesi tarafından 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen bazı mal alımlarında ihale mevzuatına aykırılıklar tespit edilirken, yüklenici firma yetkilisinden Başkan Cönger'in hesabına toplam 1 milyon 203 bin lira para transferi yapıldığı belirlendi.

Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin YTS isimli inşaat firmasından yaptığı alımlar mercek altına alındı. İncelemelerde, söz konusu alımlarda ihale mevzuatına aykırı işlemler bulunduğu ve firma yetkilisinin Belediye Başkanı Ekmel Cönger'in banka hesabına toplam 1 milyon 203 bin TL gönderdiği tespit edildi.

5 YILDAN FAZLA HAPİS CEZASI

Soruşturmanın ardından Cönger hakkında "rüşvet almak" suçundan kamu davası açıldı. Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, 8 Haziran 2026 tarihinde verdiği kararla Ekmel Cönger'i Türk Ceza Kanunu'nun 252/2-1 maddesi kapsamında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

BAKANLIK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRDI

Kararın ardından İçişleri Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlık, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca Ekmel Cönger'i geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırdı.

Böylece Keskin Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılmasının temel gerekçesi olarak, ihale sürecindeki usulsüzlük iddiaları ve hesabına aktarıldığı belirlenen 1 milyon 203 bin liralık para trafiği gösterildi.