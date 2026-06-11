Haberler

Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de sevgilisiyle yürüyen genç kadın, başıboş ağızlıksız dolaşan pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Sevgilisi genç kadını kurtarmaya çalışırken, vahşet dakikalarca sürdü. Genç kadının yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ABD'de sevgilisiyle sokakta yürüyen genç bir kadın, ağızlıksız ve başıboş dolaşan bir pitbull köpeğinin saldırısına uğradı. Aniden kadına saldıran köpek, çevredekilerin ve genç kadının sevgilisinin tüm müdahalelerine rağmen uzun süre bırakmadı.

PİTBULL BİR TÜRLÜ BIRAKMADI

Dehşet anları sokaktaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay sırasında sevgilisi genç kadını kurtarmak için çaba harcadı ancak vahşet dakikalarca sürdü. Yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Kaynak: Haberler.com
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Torun:

eskiden bu kadar vahşet yoktu insanlar hayvanlarına düzgün bakardı şimdi her şey çöküyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Kemal Arslan:

bu tür hadiselerin arkasında hep bir çıkar ilişkisi var bence köpeğin sahibi kim bilmiyoruz ama bu kadar ağızlıksız dolaşan hayvan bırakılması tesadüf değildir herhalde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzen Özlem Pınar:

yazık kızına bir de hastane masrafları falan var şimdi bu tür olaylar başına gelse esnaf ne yapacak işte ekonomi kötü zaten bu belalar da başına çöküyor

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı
Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim

G.Saray'ın eski yıldızından görülmemiş öz eleştiri: Asla hak etmedim
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar
İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

Antalya'da 12 yıl sonra aydınlanan cinayette 3 şüpheli tutuklandı

Vahşet 12 yıl sonra aydınlatıldı! Tutuklandılar
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı

Bu ilacı kullananlar markete daha az gitti
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın