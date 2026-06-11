Haberler

Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi

Futbol tarihinde uzun yılların ardından bir ilk! Maç oynanırken reklam arası verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan FIFA 2026 Dünya Kupası açılış maçının 27. dakikasında su molası ve reklam arası verildi. En son 90'lı yıllarda maçlarda reklam arası verilirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi.

MAÇA REKLAM MOLASI VERİLDİ

Mexico City'de oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında, yoğun sıcaklık nedeniyle hakem tarafından su molası verildi. Ancak bu mola, sadece futbolcuların serinlemesine değil, ekran başındakiler için de büyük bir sürprize dönüştü. Yayıncı kuruluş, Dünya Kupası'nda boyunca uygulanacak yeni kararı uygulamaya sokarak mücadeleye reklam arası verdi.

EN SON 1990'LI YILLARDA REKLAM VERİLİYORDU

En son 90’lı yıllardaki televizyon yayınlarında rastlanan bu reklam arası uygulaması, futbolseverler arasında büyük bir şaşkınlık ve nostalji dalgası yarattı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Yahu su molası verildi 2 dakika bizde mola verdik 2 dakika reklamı takan amaaann bakan kim ki!!!..eskiden su molası da yoktu...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurcu Mzlm:

90'lardan beri ilk kez bu yapılmış demek. Demek hiçbiri bunu düşünmemişti. Ama tabii ki yayıncılar kazanç peşinde.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Düşmez:

hava sıcak olunca reklam arası mı veriyoruz şimdi bu biraz fazla değil mi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSultan Bey:

ya bu ne ya futbolun en güzel anlarını reklam arası yapıyorlar artık yani bu çok saçma geldi bana baya kötü bir karar valla niye böyle yapıyorlar anlamıyorum maç keyfi kaçıyo böyle

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!