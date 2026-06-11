THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Antalya seferini gerçekleştiren uçağı, Antalya Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra büyük bir tehlike atlattı. Park yerine yanaşmaya çalışan dev yolcu uçağının kanadı, pist yakınındaki radar anten direğine çarptı. Olay anında uçakta bulunan yolcular büyük korku yaşadı.

SAĞ KANAT ANTEN DİREĞİNE TEMAS ETTİ

Edinilen bilgilere göre; TK2430 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 tipi THY uçağı, İstanbul'dan havalanarak Antalya Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı. Ancak uçağın park pozisyonuna geçişi sırasında, sağ kanadı yer radar anten direğine temas etti. Çarpmanın etkisiyle kabin içerisinde kısa süreli panik ve korku dolu anlar yaşandı.

267 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ: 1 YARALI

Olayın ardından havalimanı ekipleri hemen alarm durumuna geçti. Uçakta bulunan 267 yolcu hiçbir hayati tehlike oluşmadan güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tahliye esnasında hafif şekilde yaralanan bir yolcunun durumunun iyi olduğu ve gerekli tıbbi desteğin sağlandığı bildirildi.

TEKNİK İNCELEME BAŞLATILDI

Yaşanan kazanın ardından Türk Hava Yolları yetkilileri kamuoyuna saygıyla bir duyuru yayınladı. Açıklamada, yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazanın meydana geliş sebebi ve hasar tespitiyle ilgili geniş çaplı bir teknik inceleme başlatıldığı ifade edildi.