Haberler

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan ve nadir görülen bir genetik rahatsızlık nedeniyle 25 yaşında olmasına rağmen 1 yaşındaki bebek gibi görünen ve sadece 66 santimetre boyunda kalan Wang Junming'in yaşam mücadelesi milyonları ağlattı. Yıllarca teşhis konulamayan ve maddi imkânsızlıklarla boğuşan ailenin hikâyesi, Wang'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Xiaoling'in sosyal medya paylaşımlarıyla viral olurken genç kadının, "Ağabeyime ömrüm boyunca bakacağım" sözleri büyük bir destek kampanyasına dönüştü.

25 yaşında olmasına rağmen bir bebeğin boyutlarında kalan Wang Junming'in yaşam mücadelesi Çin'de milyonlarca kişinin yüreğini burktu.

Çin'in Hunan eyaletinde yaşayan Wang Junming, nadir görülen bir genetik rahatsızlık nedeniyle yalnızca 66 santimetre boyunda kaldı. Zihinsel gelişimi de yaşıtlarının çok gerisinde olan Wang'ın bilişsel kapasitesinin bir çocuğun seviyesinde olduğu belirtiliyor.

YILLARCA TEŞHİS KONULAMADI

Yıllarca hastalığının nedenini öğrenemeyen aile, maddi imkânsızlıklar nedeniyle tedaviye erişmekte de zorlandı. İnşaat işçisi olan babasının düşük geliri, Wang'ın özel tedavi masraflarını karşılamaya yetmedi. Annesi ise oğluna ömrü boyunca bakmaya karar verdi.

KIZ KARDEŞİNİN PAYLAŞIMLARI VİRAL OLDU

Wang'ın hikâyesi, 21 yaşındaki kız kardeşi Xiaoling'in sosyal medya paylaşımları sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Kardeşinin günlük yaşamını, bakım sürecini ve yaşadıkları zorlukları paylaşan genç kadın kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı.

"ONA HAYATIM BOYUNCA BAKACAĞIM"

Xiaoling, çocukluğundan bu yana ağabeyine büyük bir bağlılık duyduğunu belirterek, "Ona hayatım boyunca bakacağım" sözleriyle dikkat çekti. Sosyal medyada viral olan videoların ardından çok sayıda kişi aileye destek olmak için harekete geçti.

NADİR GÖRÜLEN GEN BOZUKLUĞU

Doktorların yaptığı incelemelerde Wang'da büyüme ve gelişmeyi etkileyen hipofiz hormonu eksikliği ile ilişkili nadir bir gen bozukluğu tespit edildi. Uzmanlar, dünyada bu durumun oldukça az sayıda vakada görüldüğünü belirtiyor.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Tedavi süreci devam eden Wang'ın geleceğine ilişkin kesin bir öngörüde bulunulamasa da doktorlar hormon tedavisinin yaşam kalitesini artırabileceğini ifade ediyor. Xiaoling ise ağabeyini yalnız bırakmayacağını söyleyerek hem çalışmayı hem de onun tedavisi için gelir elde etmeyi sürdürmeyi planlıyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
AYM'den CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasına ret

AYM'den Kılıçdaroğlu'nun yıllarca dile getirdiği iddiaya ret kararı
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş

Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Çalıştığı inşaatta iskeleden düşen işçi ağır yaralandı; olay kamerada

Üniversitede kan donduran anlar kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Yüz binlerce askerin beklediği haber Meclis'ten geldi
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı

Gülhan'ın katilinden mahkemede skandal sözler
Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu

Kitlenin büyüklüğü, doktorları bile şaşkına çevirdi
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi
Jose Mourinho, Galatasaraylıların yanıp tutuştuğu yıldızı Real Madrid'e getiriyor

Galatasaray'a karşı yine yaptı yapacağını
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

Fenerbahçe'den açıklama geldi! Büyük ters köşe