Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mexico City'de oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

MEKSİKA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Meksika, her iki yarıda da birer gol bularak mücadeleyi kazandı.