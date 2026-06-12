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Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç

Meksika'dan Dünya Kupası'na görkemli başlangıç
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Afrika ile A Grubu ilk haftasında karşı karşıya geldi. Mexico City'de oynanan mücadeleyi Meksika, 2-0'lık skorla kazandı.

MEKSİKA YILDIZLARIYLA GÜLDÜ

Meksika'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Julian Quinones ve 67. dakikada Raul Jimenez kaydetti. Meksika, her iki yarıda da birer gol bularak mücadeleyi kazandı. 

MÜCADELEDE TAM 3 KIRMIZI KART

Güney Afrika'da Yaya Sithole 50 dakikada, Themba Zwane ise 53. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Meksika'da ise Cesar Montes, 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü.

3 PUANIN SAHİBİ MEKSİKA 

Bu sonuçla birlikte Meksika, Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Güney Afrika ise ilk maçında puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maç haftasında Meksika, Güney Kore ile karşılaşacak. Güney Afrika, Çekya ile karşı karşıya gelecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖykü Özdamar:

bu maçta harcanan kaynaklar kaç milyar lira bunu hesaplayıp vergi mükellefleri olarak biz niye bu kadar ödüyüz

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Haber YorumlarıSezgi Kalender:

bu yaşta futbol izlemek insanın sinirini bozuyo o kadar kırmızı kart da ne koymuşlar oynayamadılar ki

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Haber Yorumlarıİrem ?ydın:

vay be Meksika böyle başladı mı hemen 2-0 yapıp kurtardı işi güzel başlamış ama sonra kırmızı kart da aldılar o da ne bilemem

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