Londra'da mucize kurtuluş, pencereden düşen küçük kızı son anda yakaladılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir binanın pencere pervazına tırmanan ve saniyelerce havada asılı kalan küçük kız, yürekleri ağza getirdi. Çevredeki kalabalığın dehşet dolu bakışları arasında elleri gevşeyerek boşluğa düşen çocuk, tam altına konuşlanan bir polis memuru ve bir vatandaşın refleksleri sayesinde mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

Doğu Londra’daki Ilford High Road üzerinde salı günü öğleden sonra kelimenin tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, küçük bir kız çocuğunun H&T isimli rehinci dükkanının hemen üzerindeki binanın dış çıkıntısına çıktığı ve pencerelerin altındaki pervaza tehlikeli bir şekilde tutunduğu görüldü.

KORKU DOLU DAKİKALAR YAŞANDI

Sokaktaki insanların çaresizce çığlık attığı ve aşağıda toplandığı o anlarda, alt kattaki bir pencereden çıkan panik halindeki bir kadın, tehlike içindeki çocuğa seslenerek yardım etmeye çalıştı. Durumun ciddiyetini gören bir adam ile o sırada caddede bulunan bir polis memuru, hemen rehinci dükkanının tentesinin üzerine tırmanarak tam çocuğun düşeceği noktada pozisyon aldı.

Küçük kızın tutunduğu alanda daha fazla dayanamayıp ellerini bırakmasıyla birlikte sokaktan feryatlar yükseldi. Ancak tentenin üzerindeki kahraman vatandaş ve polis memuru, hızla aşağı doğru düşen çocuğu havada yakalamayı başardı.

VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA KARŞILADI

Küçük çocuk, kendisini yakalayan adamın kollarında güvenli bir şekilde tutulduktan sonra alt kattaki pencereden tekrar içeriye, kendisini bekleyen kadına teslim edildi. Olayın sorunsuz atlatılmasının ardından aşağıda bekleyen meraklı kalabalık büyük bir rahatlama yaşayarak kurtarma ekibini alkışlarken, üstsüz vatandaşın kendisiyle birlikte hayat kurtaran polis memuruna sarıldığı anlar kameraya yansıdı.

MET POLICE: DOKUZ DAKİKADA GÜVENLİĞE ALINDI

Olayın ardından açıklama yapan Londra Polis Teşkilatı (Met Police) sözcüsü, ihbarın hemen ardından ekiplerin bölgeye intikal ettiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Polis memurları, 9 Haziran Salı günü saat 15:23'te, bir çocuğun pencere pervazına tırmanmasıyla ilgili güvenlik endişeleri üzerine Ilford High Road'a çağrıldı. Kız çocuğu, olay yerine hızla ulaşan bir polis memuru ve bir vatandaşın kahramanca müdahalesiyle saat 15:32'de güvenli bir yere götürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir ve çocuk bu tehlikeli süreci yara almadan atlatmıştır."