Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

A Milli Futbol Takımımızın kritik karşılaşması öncesinde, Avukat Mehmet Mirza Dinçer tarafından yazılan, bestelenen ve seslendirilen özel marş büyük beğeni topladı. Milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan eser, yalnızca Türkiye’de değil, binlerce kilometre uzakta Afrika’da da yankı buldu.

AFRİKALI ÇOCUKLAR MARŞA RENK KATTI

Kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan görüntülerde, Afrikalı çocuklar Türk Milli Takımı için hazırlanan bu anlamlı şarkıya danslarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların coşkusu ve samimiyeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

FARKLI COĞRAFYALARI BİRLEŞTİRDİ

Milli maç öncesinde futbolculara moral ve motivasyon vermek amacıyla hazırlanan marş, farklı coğrafyalarda yaşayan gönülleri de ortak bir heyecanda buluşturdu. Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklıktaki bu samimi görüntüler, ay-yıldızlı ekibimize duyulan sevgi ve inancın sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde yükselen bu anlamlı destek, hem futbolculara moral vermeyi hem de milyonlarca taraftarın ortak heyecanını tek yürek hâline getirmeyi amaçlıyor.