Haberler

Afrikalı çocuklardan Türk Milli Takımı için özel destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avukat Mehmet Mirza Dinçer tarafından yazılan, bestelenen ve seslendirilen özel marş, Türk Milli Takımı için büyük destek gördü. Afrikalı çocuklar, milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan bu şarkıya danslarıyla eşlik etti. Marş, farklı coğrafyalarda yaşayan gönülleri de ortak bir heyecanda buluşturdu.

A Milli Futbol Takımımızın kritik karşılaşması öncesinde, Avukat Mehmet Mirza Dinçer tarafından yazılan, bestelenen ve seslendirilen özel marş büyük beğeni topladı. Milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan eser, yalnızca Türkiye’de değil, binlerce kilometre uzakta Afrika’da da yankı buldu.

AFRİKALI ÇOCUKLAR MARŞA RENK KATTI

Kardeşlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan görüntülerde, Afrikalı çocuklar Türk Milli Takımı için hazırlanan bu anlamlı şarkıya danslarıyla eşlik etti. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte çocukların coşkusu ve samimiyeti izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

FARKLI COĞRAFYALARI BİRLEŞTİRDİ

Milli maç öncesinde futbolculara moral ve motivasyon vermek amacıyla hazırlanan marş, farklı coğrafyalarda yaşayan gönülleri de ortak bir heyecanda buluşturdu. Türkiye’ye binlerce kilometre uzaklıktaki bu samimi görüntüler, ay-yıldızlı ekibimize duyulan sevgi ve inancın sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu. Karşılaşma öncesinde yükselen bu anlamlı destek, hem futbolculara moral vermeyi hem de milyonlarca taraftarın ortak heyecanını tek yürek hâline getirmeyi amaçlıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var

Dünya Kupası'nın açılışında goller üst üste! Bir de kırmızı kart var
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim

Trump İran ile imza için tarihi duyurdu! Erdoğan detayı dikkat çekici
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada

Görüntülerdeki kişi bir cumhuriyet savcısı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErhan Besıktas:

güzel bir girişim elbette fakat sıradan bir vatandaş olarak ben bu marştan ne yapabilirim diye merak ediyorum sadece video izlemekle mi yetinecez yoksa bunun pratik bir faydası da var mı bilemiyorum ama yöneliş iyi başarısı gelsin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeyla Bölükbaşı:

harika harika diyolar ama arkabaşta kimler var kimler para veriyo bunu kim organize etti onu merak ettim valla!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYusuf Kılçık:

mehmet mirza dinçer çok güzel bi iş yapmış valla böyle insanlar var ya insanı umutlandırıyo bak afrikalı çocuklar bile destekliyo takımımızı işte bu yüreğin boyutu yani bizim gençler bunu görmeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Eşi uyurken kendini asan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Eşi ve çocukları evdeyken, korkunç şekilde canına kıydı
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri

Kendisini cezaevine gönderenlere söylediği şey olay yaratır
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!