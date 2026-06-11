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Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı

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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Operasyon kapsamında 22 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat ile Kerimcan Durmaz, Ayşe Hatun Önal ve Berdan Mardini'nin de bulunduğu öğrenildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
  • Gözaltına alınanlar arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Enis Arıkan, Kerimcan Durmaz ve Berdan Mardini bulunuyor.
  • Şüpheliler ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında İstanbul'da yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 22 şüpheli gözaltına alındı.

KENAN DOĞULU VE BEREN SAAT GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi ünlü oyuncu Beren Saat'in de bulunduğu iddia edildi. Soruşturmaya ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, operasyonun kapsamının genişleyebileceği belirtiliyor.

ENİS ARIKAN'IN DA ADI GEÇİYOR

Edinilen bilgilere göre gözaltına alınan kişiler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi. Operasyonun, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

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KERİMCAN DURMAZ VE BERDAN MARDİNİ DE ARALARINDA

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, gözaltına alınan 22 kişi arasında sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve şarkıcı Berdan Mardini'nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyonun sürdüğü ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.  

AYŞE HATUN ÖNAL DA LİSTEDE

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı ve eski manken Ayşe Hatun Önal'ın da olduğu öğrenildi.

İFADE İŞLEMLERİ İÇİN NARKOTİK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Küçükçekmece'deki merkezine götürüldü. Soruşturmayla ilgili gelişmelerin önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA, DHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

Alın size soru ünlü kullanıcıları toplayıp gündem oynamak değilse olay kaynağını neden yakalayamıyorsunuz kullanımı o kadar yaygın olmuş ki bunlar topla topla bitmez şelalenin önüne kova koymuş suyu bitirmeye çalışıyorsunuz kaynağında durdurmazsanız bunların hepsi gündem yaratmak içindir.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

işin kolayına kaçıp yalnız bütün uyuşturucu kullandığı iddia edilen ünlüleri gözaltına almakla sorun çözülmez ben elli seneye yakın İstanbul sokaklarnda ev ev servis yaptım İstanbulu gecekondu dönemlerini beton yığını haline gelmediği zamanları gördüm bunlar gelene kadar uyuşturucu illeti bu kadar yaygın değildi.

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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

kullanmayan kalmamış.

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Haber YorumlarıMUSTAFA SERDAR KIRAN:

Tüh şimdi ne yapacaklar nasıl üzüldük.Ya insan düşünmezmi bu adam ile kadının niye çocuğu yok,veya arıkan denen adamın ne artısı var bunlar nasıl bu kadar medyatik olabiliyorlar.

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