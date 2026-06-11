Haberler

Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37'de sabit bıraktı.

  • TCMB politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı.
  • Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında bir miktar geriledi.
  • Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma halinde faiz artırımı sinyali verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), haziran ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Başkanı Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı.

Kurul ayrıca Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te değiştirmedi.

ENFLASYONDA GERİLEME VURGUSU

Karar metninde, yılın ilk aylarında yükselen ve nisan ayında enerji fiyatlarının etkisiyle artış gösteren enflasyonun ana eğiliminin mayıs ayında bir miktar gerilediği belirtildi.

Bununla birlikte jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında oynaklığın ve yüksek seyrin devam ettiği ifade edildi.

İÇ TALEPTEKİ ZAYIFLIK SÜRÜYOR

Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin verilerin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın sürdüğüne işaret ettiğini kaydetti. Öncü göstergelerin de iç talepteki zayıf görünümün devam ettiğini gösterdiği belirtildi.

Kurul, jeopolitik gelişmelerin maliyetler, ekonomik faaliyet ve beklentiler üzerindeki etkilerini yakından takip ettiğini vurguladı.

"SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

PPK açıklamasında, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği mesajı verildi. Kurul, politika faizine ilişkin adımların enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentileri dikkate alınarak belirleneceğini ifade etti.

GEREKİRSE YENİDEN FAİZ ARTIRIMI MESAJI

Karar metninde dikkat çeken bölümlerden biri de enflasyon risklerine ilişkin değerlendirmeler oldu. Merkez Bankası, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağını belirterek, yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu koruduğunu vurguladı.

VERİ ODAKLI VE ŞEFFAF POLİTİKA VURGUSU

Kurul, kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler yaşanması durumunda makroihtiyati tedbirlerin devreye alınabileceğini ifade etti.

Likidite koşullarının yakından izlenmeye devam edeceği belirtilirken, para politikası kararlarının enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak şekilde veri odaklı, öngörülebilir ve şeffaf bir çerçevede alınacağı kaydedildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
CHP Parti Meclisi toplantısı başladı

Kılıçdaroğlu geri adım atmadı! Parti Meclisi toplantısı başladı
CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi: Genel başkanı onlar seçsin

CHP'de kazan kaynarken İnce'den sürpriz bir öneri geldi

Beren, Kenan, Enis, Kerimcan... 23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar

23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar
Adnan Beker’in oğlu Oğuzhan Beker gözaltında

Soruşturma Ankara'ya uzandı! Vekil babasının evinde yakalandı

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Müslüman ülkemin faiz ve yasal gayri yasal sanal kumar bahis çelişkisi Allah affetsin hepimizi biz adam olmayız ..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyasin açöldüm:

hani faiz haram idi...hani enflsyasyon dbep faiz sonuç idi..hani naslar vardı naslar ne oldu naslara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama: Parti Meclisi istifalara rağmen yine de toplanacak

Toplu istifa depremi sonrası Kılıçdaroğlu cephesinden ilk açıklama
Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı

Dünya Kupası'nda skandal! Antrenmandaki sözler ülkeyi ayağa kaldırdı
İzmir'de kız meselesi kavgası cinayetle bitti: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kız meselesi kavgası kanlı bitti
Arda ve Kenan listede! Dünya Kupası'na damga vuracaklar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
ABD'den kovulan hakem, ülkesinde kahraman gibi karşılandı

Kendi halkı bağrına bastı! Trump'ı küplere bindirecek karşılama
Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem

Geri sayım başladı! Telefon ve internet aboneliklerinde yeni dönem
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti

Özgür Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! Topluca istifa ettiler