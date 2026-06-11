Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki ilk büyük transfer hamlesini tamamladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından hız kazanan görüşmeler sonuç verdi ve sarı-lacivertliler eski golcüsü Vedat Muriqi'yi yeniden kadrosuna kattı.

MALLORCA İLE EL SIKIŞILDI

Fenerbahçe ile Mallorca arasındaki pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı. Sarı-lacivertli kulüp, Kosovalı golcünün bonservisi için İspanyol ekibiyle 15 milyon euro karşılığında el sıkıştı. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi de yer aldı.

İSTANBUL YOLCUSU

Kulüpler arasındaki anlaşmanın tamamlanmasının ardından Vedat Muriqi hazırlıklara başladı. Tecrübeli golcü ve ailesinin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi işlemleri tamamlaması bekleniyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Muriqi, daha sonra kendisini 3 yıllığına Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacak.

ŞAMPİYONLUK HAYALİ İÇİN GERİ DÖNDÜ

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansın ardından Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, kariyerinde eksik kalan şampiyonluk hedefini gerçekleştirmek için yeniden sarı-lacivertli formayı giyecek.