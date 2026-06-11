Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

SERKAN REÇBER GÖREVİNİ BIRAKTI

Kulüpte 3 Haziran'da büyük umutlarla Sportif Direktörlük görevine getirilen deneyimli futbol adamı Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı.

FİKİR AYRILIKLARI 8 GÜNDE AYRILIĞI GETİRDİ

Ayrılık kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Serkan Reçber, istifa gerekçesi olarak yönetimle yaşanan vizyon ve çalışma prensipleri farklılıklarını işaret etti. Görevinden affını istediğini belirten Reçber, kulüpten herhangi bir maddi talepte bulunmadığının da altını çizdi. Böylece Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Amedspor'a imza atan Serkan Reçber'in Diyarbakır temsilcisi ile macerası 8 gün sürdü.

İşte Serkan Reçber'in açıklaması:

"Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum.

Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."