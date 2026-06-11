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Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü
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Serkan Reçber, 3 Haziran'da başladığı Amedspor'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldığını açıkladı. Reçber, ayrılık kararını "Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur'' sözleriyle duyurdu.

  • Serkan Reçber, Amedspor'da sportif direktörlük görevine 3 Haziran'da başladı ve 8 gün sonra ayrıldı.
  • Reçber, yönetimle vizyon ve çalışma prensipleri farklılıkları nedeniyle istifa etti.
  • Reçber, kulüpten herhangi bir maddi talepte bulunmadı.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amedspor'da sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

SERKAN REÇBER GÖREVİNİ BIRAKTI

Kulüpte 3 Haziran'da büyük umutlarla Sportif Direktörlük görevine getirilen deneyimli futbol adamı Serkan Reçber, görevinden ayrıldığını açıkladı. 

FİKİR AYRILIKLARI 8 GÜNDE AYRILIĞI GETİRDİ

Ayrılık kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Serkan Reçber, istifa gerekçesi olarak yönetimle yaşanan vizyon ve çalışma prensipleri farklılıklarını işaret etti. Görevinden affını istediğini belirten Reçber, kulüpten herhangi bir maddi talepte bulunmadığının da altını çizdi. Böylece Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Amedspor'a imza atan Serkan Reçber'in Diyarbakır temsilcisi ile macerası 8 gün sürdü.

İşte Serkan Reçber'in açıklaması:

"Sportif Direktör olarak üstlendiğim görev sürecinde, çalışma prensipleri ve yönetim anlayışına ilişkin bazı fikir ayrılıkları nedeniyle görevimden affımı isteme zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, kulübümüzle karşılıklı anlayış ve iyi niyet içerisinde, hiçbir maddi talepte bulunmaksızın yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.

Görev sürem boyunca bana gösterdikleri ilgi ve nezaket için başta yönetim kuruluna olmak üzere tüm Amed Sportif Faaliyetler camiasına, kulüp çalışanlarına ve büyük taraftarına teşekkür ediyorum.

Kulübün Süper Lig’de uzun yıllar başarıyla mücadele etmesini ve hak ettiği güzel günlere ulaşmasını temenni ediyorum."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Market:

böyle hızlı ayrılış garip ama işte futbol işi

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Haber YorumlarıFerda Samsun:

adam haklı işte yönetim anlayışıyla uyuşmazsa ne yapcan zorundasın ayrılmaya bu tür durumlar futbolda sık görülüyor!

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Haber YorumlarıGülşah Büyükkal:

serkan reçber ne yapacak şimdi bi başka yere mi gidecek yoksa futboldan uzak mı kalacak merak ettim çünkü böyle çabuk ayrılış tuhaf geldi yönetimle fikir ayrılığı yaşaması da normal ama 8 günde mi karar vermiş acaba baştan beri biliyorlardı mı nedir bu işin içi

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