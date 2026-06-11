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CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döndüğü CHP'de sular kaynarken, Özgür Özel katıldığı televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Partiden ayrılacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Özel, "Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi ve ülkemizi geri almak." dedi.

  • Özgür Özel, CHP'den ayrılmayacaklarını ve yeni bir parti kurmayı düşünmediklerini açıkladı.
  • Özel, siyasi mücadelelerine CHP çatısı altında devam edeceklerini belirtti.
  • Özel, partiyi ve ülkeyi geri almanın temel motivasyonları olduğunu ifade etti.

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa döndüğü CHP'de kılıçlar iyice çekildi. Halk Tv canlı yayınında gündemi değerlendiren Özgür Özel, gelecekteki siyasi yol haritasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BU PARTİ KOLAY KOLAY TERK EDİLECEK BİR PARTİ DEĞİL"

Kendisine yöneltilen "Partiden ayrılacak mısınız?" sorusunu net bir dille yanıtlayan Özel, yeni bir parti kurma niyetlerinin olmadığını vurguladı. Siyasi mücadelelerini CHP çatısı altında sürdüreceklerini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: "Bahsettiğimiz partinin ilk kongresi Sivas Kongresi kabul edilen bir parti. Bu parti kolay kolay terk edilecek, bırakılacak bir parti değil. Bize karşı yapılanlar Türkiye'de bir seçim sistemi var.

"TEMEL MOTİVASYONUMUZ PARTİMİZİ GERİ ALMAK"

Tüm dünyadaki gibi itiraz ve kesinleşme üzerine kurulu. 3 yıl önce yapılmış kurultayı yok sayıp 6 yıl öncesine ışınlayan ve geçen yıl zamanı geldiği için tekrar örgütlenip yapılan kurultayı da yok sayan bir istinaf kararı var. Bunun hiçbir meşruluğu yok. Kendisine verilen talimatla tedbir kararı alarak işi çözümsüz bir noktaya getiriyorlar. Buradakiler de bunlardan bulduğu yüzle 'kurultay yapmayacağız' diyerek, bizi partiyi bırakıp gitmeye zorluyorlar sözüm ona. Siz bu partide seçimde yenilmişsiniz, sonra dönüp hiçbir girişimde bulunmamışsınız, siz 1 Nisancı olarak anılıyorsunuz.

Çaresiz kaldığımız noktada yapmamız gerekeni yaparız ama temel motivasyonumuz bir parti kurmak değil. Temel motivasyonumuz partimizi ve ülkemizi geri almak.

Ne kadar büyük bir hukuksuzluğun, ne kadar büyük bir hukuk tanımazlığın içinde olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Benim ve ekibimin suçu seçim kazanmak, Ak Parti'ye tehdit oluşturmak. ABD ve İsrail'in bölgede planladığı nizama uyum gösterecek makul bir aktör olmayı reddetmek. Onların tarif ettiği düzenin içinde yer almayacağımızı söylemek."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÜmit Yücel:

çok güzel söylüyor özel ama ülke imajı açısından bu kadar içki dökmek turizme zarar veriyo

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Haber YorumlarıMurat D.d.:

ya bu işin sonu ne olacak bilmiyorum da kılıçdaroğlu geri dönüyor bir de özel bu şekilde konuşuyor chp'de iç savaş mı çıkacak acaba

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Haber YorumlarıDuygu Alptekin:

Özgür Özel'in açıklamaları oldukça ilginç buldum. Parti kurma niyeti olmadığını söylüyor ama mahkemenin kararıyla ilgili çok sert eleştiriler getiriyor. Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesiyle birlikte CHP'de bu kadar çok sorun yaşanacağı hiç beklenmiyordu. Neyse bakalım bundan sonra neler olacak

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