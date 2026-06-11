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Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
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Kendisi için, "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eline Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliğinde sıkıca sarılıp samimi sohbet eden Özgür Özel, o anlara ilişkin konuştu. Özel, "Devlet Bey başını kaldırıp selam verince yanına oturup sağlığını sordum. Bize bazen haksızlık yapıyor ama, gidip kabalık yaparak birilerinden aferin almamı kimse beklemesin. Orada Tayyip Bey de olsaydı ona da giderdim." dedi.

  • Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda MHP lideri Devlet Bahçeli ile 16 saniye süren bir sohbet gerçekleştirdi.
  • Özel, Bahçeli'nin selam vermesi üzerine yanına gidip hatırını sorduğunu belirtti.
  • Özel, aynı ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da olsa hatırını soracağını ifade etti.

Halk TV canlı yayınında gündemi değerlendiren Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl resepsiyonunda MHP Lideri Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği ve eleştirilere neden olan samimi sohbetin perde arkasını anlattı. Özel, "Gidip kabalık yapıp aferin almamızı kimse beklemesin, insan olmaktan çıkmamak lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, geçtiğimiz günlerde Koç Grubu'nun 100. yıl etkinliğinde, kendisine yönelik daha önce çok sert ifadeler kullanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yan yana gelmesi ve elini sıkmasına yönelik parti tabanından ve kamuoyundan gelen eleştirilere canlı yayında çok net yanıtlar verdi.

"DEVLET BEY BAŞINI KALDIRDI VE SELAM VERDİ"

Kendisine yönelik "Ne Anıtkabir'in bekçisi ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir" diyen Devlet Bahçeli ile geçmişe dayanan bir tanışıklığı olduğunu hatırlatan Özgür Özel, resepsiyondaki o anları şu sözlerle aktardı:

"Bir insan kendisi olmaktan vazgeçecekse ancak o zaman hiç eleştirilmeyebilir. Ben Devlet Bahçeli ile Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri iken tanıştım. Sağlık Bakanlığı onlardaydı o zaman; 2007’de ilk kez karşılaştım. 2011’den beri de milletvekili, genel başkan vekili ve genel başkan olarak karşılaşıyorum. Devlet Bey’den çok kötü sözler, çok ağır eleştiriler duydum. Ama bayram seyran siyasilerin birbirini araması, hastalığında araması normaldir.

Koç Topluluğu'nun 100. yıl resepsiyonundaydık, başta uzaktık. Sonra ben Devlet Bey’in önünden geçerken Devlet Bey başını kaldırdı ve selam verdi. Bunun üzerine ben de yanına gidip oturdum; 'Nasılsınız, sağlığınız nasıl?' dedim. O da bana sordu. Sonra kalktık gittik, epi topu 16 saniye sürdü."

"GİDİP KABALIK YAPIP AFERİN ALMAMIZI KİMSE BEKLEMESİN"

Siyasetteki gergin atmosferin insani ilişkileri bitirmemesi gerektiğini savunan CHP Lideri, Manisa'daki yerel siyaset kültüründen örnek vererek tavrını savundu:

"Ne yapacağım yani Devlet Bey’e? Eleştirileri oluyor, bazen bize haksızlık yapıyor ama 80 yaşında, yaşı bizden fazla. Çok defa Meclis'te karşılaştık. Orada gidip kabalık yapıp da birilerinden aferin almamızı kimse beklemesin. Ben öyle biri değilim. Ben Manisa’da da öyle biri değilim. Biz Manisa'da cenazeyi de düğünü de AK Partililerle, MHP’lilerle beraber yapıyoruz. İnsan olmaktan çıkmamak lazım, bunlar insan yapar bizi."

"TAYYİP BEY OLSAYDI ONA DA GİDER HATRINI SORARDIM"

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da orada bulunması durumunda aynı nezaketi göstereceğini belirterek konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu kadar görmeseydik, ortam bu kadar gergin olmasaydı, orada Tayyip Bey de olsaydı ona da giderdim, hatrını sorardım. Yaşı benden büyük, bu bana düşer. Tecrübesi fazla. Epi topu 16 saniyelik bir olay bu."

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSancar Efe:

bence asıl soru şu devlet bey başını kaldırıp selam vermesinin ardında ne var acaba bunun gelişmesi bekleniyordu mu birilerinin

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Haber YorumlarıAdem Alantepe:

16 saniye diye mi saydı adamı wlol başka birisi olsa 16 saat tartışırdı burada

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Haber YorumlarıKıvanç Yesil:

vay be eski günlerde böyle şeyler yapılmazdı ya insanlar birbirlerine saygı duyardı şimdi hepsi bölünmüş durumda ben Özel'in bu tavrını çok doğru buldum elinize sağlık demiş olmak isterim

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