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Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber

Guirassy'nin abisinden Fenerbahçelileri şoke eden haber
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Fenerbahçe'nin anlaşmasına vardığı iddia edilen Borussia Dortmund'un golcü oyuncusu Serhou Guirassy'nin menajeri ve abisi Karamba Guirassy'den sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. Abi Karamba Guirassy, Alman basınına açıklamalarda bulunarak kardeşinin Fenerbahçe ile anlaştığı şeklindeki haberleri yalanladı.

  • Serhou Guirassy'nin menajeri ve abisi Karamba Guirassy, Fenerbahçe ile anlaşıldığı iddialarını yalanladı.
  • Karamba Guirassy, Serhou Guirassy'nin gelecek sezon için tüm olasılıkları değerlendirdiğini ve prensip anlaşması olmadığını belirtti.
  • Serhou Guirassy, Borussia Dortmund'da 96 resmi maçta 60 gol ve 15 asist yaptı.

Borussia Dortmund’un golcü oyuncusu Serhou Guirassy’nin Fenerbahçe ile el sıkıştığı yönündeki iddialar birinci ağızdan yalanlandı.

GUIRASSY'NİN ABİSİNDEN AÇIKLAMA

Son dönemde Türk ve Alman medyasında geniş yankı bulan transfer iddialarına, Gineli santrforun abisi olan ve aynı zamanda menajerliğini üstlenen Karamba Guirassy son noktayı koydu. Sky De'ye özel açıklamalarda bulunan menajer Guirassy, ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

''FENERBAHÇE İLE ANLAŞMADIK''

Karamba Guirassy, "Fenerbahçe ile anlaşmadık. Serhou gelecek sezon için tüm olasılıkları değerlendiriyor. Bir prensip anlaşmasına varıldığı yönündeki iddiaların gerçekliği yok." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

2024 yılında Borussia Dortmund kadrosuna dahil olan Guirassy, Alman devinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Sarı-siyahlı formayla çıktığı 96 resmi maçta 60 gol ve 15 asistlik skor katkısı üreten Gineli yıldız, Avrupa transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatih Aricilik:

dortmund onu tutmaya devam etmek istiyorsa doğru kararı vermiştir çünkü başka bir kulüpte oynayacağından daha iyi gelişim gösterebilir

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Haber YorumlarıKamil Gümüşay:

yani boyle şeyler olur transfer piyasasında her zaman dedikodu vardır çok da umursamıyorum açıkçası

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Haber YorumlarıVedat Çelik:

herkes guirassy geldi diye seviniyordu da işte böyle oluyo her seferinde lafla kalıyo transfer haberleri bunlar yarın bir başka şey söylerler yine merak ettim gerçek ne bu işin

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