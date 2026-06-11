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Jose Mourinho resmen Real Madrid'de

Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
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İspanyol ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Mourinho, 13 yıl aradan sonra Real Madrid'e geri döndü.

İspanyol futbol devi Real Madrid, dünya futbolunun en ikonik teknik adamlarından biri olan Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirdi. 

MOURINHO İLE 3 YILLIK İMZA

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen İspanyol ekibi, Portekizli çalıştırıcı ile Haziran 2029'a kadar geçerli olacak 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

PEREZ'İN SEÇİM HAMLESİ

Real Madrid’de 7 Haziran'da gerçekleştirilen başkanlık seçimleri öncesinde bizzat başkan Florentino Perez’in yürüttüğü bu operasyon Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri gibi güçlü alternatiflerin arasından Mourinho’nun sıyrılmasıyla sonuçlandı. Benfica'dan ayrılma kararı alan 63 yaşındaki deneyimli teknik adam, Portekiz kulübünün sözleşme uzatma tekliflerini geri çevirerek İspanya yolunu tuttu. Real Madrid, Mourinho'nun sözleşmesindeki 15 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi resmiyete döktü.

13 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Jose Mourinho, özellikle Barcelona hegemonyasını yıktığı rekor puanlı 2011-12 La Liga şampiyonluğuyla kulüp tarihine adını yazdırmıştı. "Special One" lakaplı Mourinho, tam 13 yıl aradan sonra efsaneleştiği Santiago Bernabeu'ya geri döndü. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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