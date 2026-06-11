Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin
Eski Fenerbahçeli Oleksandr Karavaev'i kadrosuna katan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, Anton Glushchenko'yu takımda düşünmüyor. Genç hocanın talimatıyla 22 yaşındaki oyuncu ile yollar ayrılacak.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, transfer dönemine Oleksandr Karavaev transferiyle hızlı bir giriş yaparken, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolcular da belirlenmeye başladı.
ARDA'DAN AYRILIK KARARI
Sport'ta yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk ve Ukrayna U21 Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Anton Glushchenko, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak. Arda Turan'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği ve Glushchenko'nun yaz kampında yer almayacağı belirtildi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Geçen sezonu Kudrivka'da kiralık geçiren Glushchenko'nun hem Ukrayna'dan hem de yurt dışından teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Anton Glushchenko, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.