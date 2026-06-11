Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, transfer dönemine Oleksandr Karavaev transferiyle hızlı bir giriş yaparken, gelecek sezon kadroda düşünülmeyen futbolcular da belirlenmeye başladı.

ARDA'DAN AYRILIK KARARI

Sport'ta yer alan habere göre; Shakhtar Donetsk ve Ukrayna U21 Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Anton Glushchenko, yaz transfer döneminde takımdan ayrılacak. Arda Turan'ın 22 yaşındaki futbolcuyu kadroda düşünmediği ve Glushchenko'nun yaz kampında yer almayacağı belirtildi.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Geçen sezonu Kudrivka'da kiralık geçiren Glushchenko'nun hem Ukrayna'dan hem de yurt dışından teklifleri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Anton Glushchenko, geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyerken 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.