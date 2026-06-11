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Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
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Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı şeklindeki iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde medyada geniş yer bulan teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları resmi bir açıklamayla kesin bir dille yalanladı.

AYKUT KOCAMAN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında ortaya atılan transfer ve teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan duyuruda, yönetim kurulunun henüz hiçbir isimle resmi bir bağ kurmadığı vurgulandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Avcı:

resmi açıklama yaptıktan sonra haber yapıyolar tabi ki yalanlarlar başka ne desinler ki yönetim hep böyle işte

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Haber YorumlarıYelda Altun:

yahu bu kadarı da fazla değil mi artık karar verin çabuk çünkü sezon başlıyo

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Haber YorumlarıAhmet Emre Eagle:

bunlar hep söylenti ya her sene böyle oluyo sonra başka biri gelip oturuyo medya çok abartıyo

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