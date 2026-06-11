Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama

Fenerbahçe Spor Kulübü, son günlerde medyada geniş yer bulan teknik direktör Aykut Kocaman ile anlaşmaya varıldığı yönündeki iddiaları resmi bir açıklamayla kesin bir dille yalanladı.

AYKUT KOCAMAN İDDİALARI REDDEDİLDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanması kapsamında ortaya atılan transfer ve teknik direktör haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yapılan duyuruda, yönetim kurulunun henüz hiçbir isimle resmi bir bağ kurmadığı vurgulandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, halihazırda hiçbir teknik direktör ve/veya teknik ekip üyeleri ile anlaşma yapmamıştır."