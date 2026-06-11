Haberler

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim nedeniyle altın ve değerli metallerde yaşanan tarihi düşüşün ardından, ABD Başkanı Donald Trump’tan küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak yeni bir tehdit daha geldi. Beyaz Saray'dan sert mesajlar veren Trump, "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" diyerek büyük çaplı bir askeri operasyonun sinyalini verdi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı aynı gece çok sert vuracağını ve yakın zamanda İran petrolünü ele geçireceklerini açıkladı.
  • Trump, Hark Adası ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacaklarını belirtti.
  • Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık %90'ının gerçekleştirildiği ana terminaldir.

ABD ile İran arasındaki askeri ve ekonomik savaş küresel piyasaları derinden sarsmaya devam ediyor. Bölgede karşılıklı misillemelerle tırmanan jeopolitik riskler, finans dünyasında taşları yerinden oynattı.

ALTIN FİYATLARI TEPETAKLAK OLDU 

Piyasalardaki bu büyük türbülansın ortasında yatırımcılar yön bulmakta zorlanırken, altının ons fiyatı son 7 ayın en düşük rakamını görerek sert bir dip yaptı. Parasını emtiaya yatıranların endişeli bekleyişi sürerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı son çıkış gerilimi zirveye taşıdı.

TRUMP: ÇOK SERT VURACAĞIZ

Hürmüz Boğazı'nda ABD’ye ait Apache tipi bir helikopterin düşürülmesinin ardından Trump, askeri harekatta vites artıracaklarını ifade etti. İran'a yönelik operasyonların devam edeceğini belirten Trump "İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek" dedi. 

Trump'ın açıklamalarından satırbaşları; 

"Amerika Birleşik Devletleri bu gece İran'ı (donanması, hava kuvvetleri, radarları, uçaksavar sistemleri ve diğer tüm savunma unsurlarıyla birlikte saldırı kapasitesinin büyük kısmı ortadan kalkmış olan İran'ı) çok sert vuracak.

Çok uzak olmayan bir gelecekte ise Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçirerek, Venezuela'da yaptığımız ve hem Venezuela hem de Amerika Birleşik Devletleri için harika sonuçlar veren uygulamaya benzer şekilde, İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağız."

HARK ADASI'NIN ÖNEMİ

Basra Körfezi’nde, İran ana karasının yaklaşık 30 kilometre açığında bulunan Hark Adası, ülkenin petrol ihracatı açısından en kritik stratejik noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran medyasında yer alan bilgilere göre, Hark Adası, İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının gerçekleştirildiği ana terminal olarak biliniyor.

Yaklaşık 21 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip ada, Buşehr eyaleti açıklarında bulunuyor. İran ana karasına yaklaşık 30 kilometre, Buşehr limanına ise yaklaşık 55 kilometre mesafede yer alıyor. Petrol terminallerine ev sahipliği yapsa da Hark Adası, bir yerleşim yeri ve nüfusu yaklaşık 8 bin 200 kişiden oluşuyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi

Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu

CHP PM'den istifa eden 28 isim belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımehmet:

hani savaş zamanı altın yükselirdi. işleri güçleri algı

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCece Cece:

dertleri bu zaten

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıy.i:

pardonda altın krizden olumlu etkılenen bır varlık, bu azaltmaz artırır ? trump ?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Dolar neden düşmüyor. Neden herkez elindeki doları satıp ABD ekonomisini cokeltmiyor çok garip

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMülayim:

desene ki bu gece havai fişek gösterisi var XD

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na yıldırım engeli: Maçlar ertelenebilir

Herkes diken üstünde! Dünya Kupası'nda maçlar ertelenebilir
Ünlü çiftten çok konuşulacak restoran pozu

Sınır tanımayan aşk! Ünlü şarkıcıya herkesin içinde bunu yaptı

Beren, Kenan, Enis, Kerimcan... 23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar

23 ünlü ifade veriyor, işte adreslerden çıkanlar
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Türkiye’nin konuştuğu öğretmen Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlandı: Ağrı'dan İzmir'e uzanan son veda!

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
Aykut Kocaman'ın raporu sızdı! Takımdan gönderilecek isimler bomba

Kocaman'ın raporu sızdı! İşte takımdan göndereceği yıldızlar

Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı