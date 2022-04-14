Yeditepe Üniversitesi Haberleri - Yeditepe Üniversitesi Haber - Haberler

Yeditepe Üniversitesi Haberleri
Yeditepe Üniversitesi haber, Yeditepe Üniversitesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.
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Sektör temsilcileri ve öğrenciler İZ Kariyer Festivali'nde bir araya geldi
Uzmanından "diz artrozununa karşı erken yaşlarda önlem alınması gerektiği" uyarısı
9 Nisan 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları
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HOLEP İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİNDE İLAÇ KULLANIMINI YÜZDE 85 ORTADAN KALDIRIYOR?
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Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji eğitiminde Avrupa denkliği aldı
Elraenn ne demek? Kime Elraenn deniliyor? Elraenn nerede yayın yapıyor?
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Doç. Dr. Murat Yücelen: Rusya- Ukrayna savaşı turizm sektöründeki beklentileri değiştirdi
Prof. Dr. Öven: Son dönemdeki araştırmalar meme kanseriyle mücadelede önemli mevzilerin kazanıldığını gösteriyor
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Furkan Andıç kimdir? Kara Tahta Atlas'ı Furkan Andıç kaç yaşında, nereli? Dizileri ve filmleri
Kara Tahta Atlas kimdir? Kara Tahta Atlas gerçek adı ne? Kara Tahta dizisi "Atlas" karakteri kim oynuyor?
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Ela Rümeysa Cebeci kimdir? Ela Rümeysa Cebeci kaç yaşında, nereli? Ela Rümeysa Cebeci Instagram hesabı ne?
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28 Mart 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 28 Mart Pazartesi Resmî Gazete'de yayımlandı! 31792 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Yeditepe Üniversitesi'nden Alman Tedarik Zinciri Yasası'na ilişkin değerlendirme
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