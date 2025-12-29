BiGG–Venture Stüdyo entegrasyonuyla girişimcilikte hız ve doğrudan yatırım hedefleniyor

TÜBİTAK'ın başlattığı BiGG (Bireysel Genç Girişim) Yatırım Programı'nın yatırım gücü, programda uygulayıcı kuruluş olarak seçilen Yeditepe Üniversitesi Venture Stüdyosu'nun üretim modeliyle buluşuyor. Hem yatırım sürecinin hem de şirketleşmenin aktif parçası olan üniversite, bu modelle fikrin laboratuvardan pazara uzanan yolculuğunu hızlandırmayı hedefliyor.

TÜBİTAK tarafından yürütülen 1812 BiGG Yatırım Programı, 2026–2028 dönemi için açıkladığı yeni yapısıyla girişimcilere yalnızca hibe değil, doğrudan yatırım sunan bir modele geçiyor. Bu dönüşümün üniversite ayağında ise Yeditepe Üniversitesi, kurduğu Venture Stüdyo ile yer alıyor.

Yeni modelle birlikte devlet, erken aşama teknoloji girişimlerine yatırımcı olarak ortak olurken Yeditepe Üniversitesi de Venture Stüdyosu aracılığıyla girişimlerin fikirden ürüne, şirketleşmeden pazara kadar olan tüm süreçlerinde aktif rol üstleniyor.

Yeditepe Üniversitesi'nin önemli aktörleri arasında olduğu BiGG (Bireysel Genç Girişim) Yatırım Programı, İstanbul Kültür Üniversitesi TTO, Medipol TTO A.Ş. ve Ankara Medipol Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Program kapsamında Yeditepe Üniversitesi; özellikle sağlık teknolojileri, yapay zeka ve mühendislik alanlarında girişimci yetiştiren ve hızlandıran stratejik ortaklardan biri olarak konumlanıyor.

GİRİŞİMCİLERE DOĞRUDAN UYGULAMA ALANI

Yeditepe Üniversitesi, BiGG Yatırım Programı'na yalnızca başvuru ve eğitim desteği sunmakla kalmıyor. Üniversite, Teknopark İstanbul bünyesinde hayata geçirdiği Venture Stüdyo ile girişimcilere doğrudan uygulama alanı sağlıyor.

Venture Stüdyo; akademisyenler, öğrenciler ve girişimci adaylarıyla birlikte yeni startup'lar geliştirmeyi, geleneksel hızlandırma programlarının ötesine geçerek fikrin ürün-pazar uyumuna kadar birebir desteklenmesini hedefliyor. Böylece BiGG kapsamında yatırım almaya aday projelerin güçlü bir altyapıyla şekillenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni sistemle birlikte başarılı bulunan girişim fikirlerine 900 bin TL'ye kadar doğrudan yatırım yapılıyor. Çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı projelerde bu tutar 1,5 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bu yatırım karşılığında TÜBİTAK, kurulan şirkete ortak oluyor. Girişimler böylece daha yolun başında hem finansal güç hem de güçlü bir kamu desteğiyle pazara çıkma avantajı elde ediyor.

ÜNİVERSİTE ALTYAPISI GİRİŞİMCİNİN HİZMETİNDE

Girişimciler üniversitenin:

"Gelişmiş mühendislik ve ARGE laboratuvarları,

"Uluslararası araştırma merkezleri ve hastane altyapıları ile iş birliği,

"Yapay zeka ve mühendislik ARGE çalışmalarına dahil olabilme,

"TTO iş birlikleri ile geniş bir network ulaşım ve mentorluk/danışmanlık gibi olanaklarından yararlanabiliyor."

Özellikle sağlık teknolojileri, biyoteknoloji ve yapay zeka alanlarında geliştirilen projeler, kağıt üzerinde kalmadan test ediliyor, geliştiriliyor ve ürüne dönüştürülüyor.

GİRİŞİMCİ OLMAK İSTEYENLER İÇİN YOL HARİTASI

BiGG Yatırım Programı'na başvurmak için şirket sahibi olma şartı aranmıyor. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri programa başvurabiliyor. Tek şart; fikrin teknoloji tabanlı olması ve daha önce benzer bir kamu desteği almamış olması.

Süreç şu adımlarla ilerliyor:

1. Girişimci, Yeditepe Üniversitesi gibi uygulayıcı kuruluşa başvuruyor

2. Eğitim ve hızlandırma sürecine katılıyor

3. Proje/iş planı TÜBİTAK'a sunuluyor

4. Başarılı projeler "Mükemmeliyet Mührü" alıyor

5. Şirket kuruluyor ve yatırım süreci başlıyor

EĞİTİM, MENTORLUK VE OFİS DESTEĞİ TEK ÇATI ALTINDA

Programa kabul edilen girişimcilere; ücretsiz ofis alanı, laboratuvar ve teknik altyapı, şirket kuruluşu ve fikri haklar danışmanlığı, pazar analizi, iş planı eğitimi ve birebir mentorluk desteği sunuluyor. Amaç, yalnızca fikir üretmek değil; sürdürülebilir ve ölçeklenebilir şirketler kurmak.

Konuya ilişkin bilgi veren Yeditepe Üniversitesi Araştırma Geliştirme ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, şunları söyledi:

"BiGG Yatırım Programı ile Venture Stüdyo modelinin birleşmesi sayesinde; gençler iş arayan değil iş kuran bireylere dönüşürken Türkiye'nin sağlık ve teknoloji alanındaki dışa bağımlılığının azalması ve küresel pazarlara açılabilecek girişimlerin doğması hedefleniyor. Yeditepe Üniversitesi, sahip olduğu bilimsel altyapı ve Venture Stüdyo modeliyle bilgiyi laboratuvarda bırakmayıp yatırıma ve ürüne dönüştürme iddiasını bu programla sahaya taşıyor. Bu iş birliğinden doğacak girişimlerin, Türkiye'de olduğu kadar uluslararası arenada da adından söz ettirmesini bekliyoruz."