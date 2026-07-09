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YÖK'ten Yeditepe Üniversitesinin mezuniyet törenindeki olaylara ilişkin soruşturma

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesinin mezuniyet törenindeki olaylara ilişkin soruşturma
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YÖK, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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