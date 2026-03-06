'İş hayatına ilk adımlar kampüste atılıyor'

ÜNİVERSİTELERDE düzenlenen kariyer etkinlikleri de gençlerin iş dünyasıyla erken yaşta tanışmasına imkan sağlıyor. Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Merkezi de bu amaçla İZ'26 Kariyer Festivali'ni düzenledi. Üniversitede gerçekleştirilen festival boyunca öğrenciler, farklı sektörlerden şirket yöneticileri ve insan kaynakları profesyonelleriyle kampüs ortamında bir araya geldi. Etkinlikte 40'tan fazla şirketin temsilcisi yer aldı.

Festival, 'Hayallerimiz, Gayretimiz, Cesaretimiz, Hedeflerimiz, Geleceğimiz, Kariyerimiz' konsepti ve 'Umut Veren Buluşmalar' temasıyla düzenlendi. Festival kapsamında konuşan yöneticilerin 13'ünün Yeditepe Üniversitesi mezunu olması ise öğrenciler açısından dikkat çekici bir buluşma ortamı oluşturdu.

'KARİYER BİR MARATON'

Festivalin açılış konuşmasını yapan Oracle Türkiye Genel Müdürü ve Yeditepe Üniversitesi mezunu Merve Söylemez kariyer yolculuğunu 'uzun soluklu bir maraton' olarak tanımladı. Söylemez, öğrencilerle kendi kariyer deneyimlerinden izler paylaştı. Üniversite yıllarında kazanılan analitik düşünme, problem çözme ve sebep sonuç ilişkisi kurma becerilerinin iş hayatında belirleyici olduğunu belirten Söylemez, bu yetkinliklerin çoğu zaman mezuniyet sonrasında daha net fark edildiğini söyledi.

Öğrencilik döneminde yaptığı stajların kariyer yönünü belirlemesinde önemli rol oynadığını anlatan Söylemez, farklı alanları deneyimlemenin gençlere önemli bir avantaj sağladığını ifade etti. "Ben mühendislik fakültesinden mezun oldum ve kariyerimin analitik düşünme becerilerimle şekillendiğine inanıyorum. Bir sonraki adımı planlayabilmek, sebep sonuç ilişkisi kurabilmek ve karşılaştığım olayları birer süreç olarak görüp 'Nasıl iyileştirebilirim?' sorusuna odaklanmak benim için belirleyici oldu" diye konuştu.

Üniversite yıllarında aktif rol almanın önemine de değinen Söylemez, öğrenci kulüplerinde yer almak ve takım sporlarıyla ilgilenmenin iş hayatında karşılığı olan beceriler kazandırdığını belirterek, "Birlikte başarma duygusu, ortak hedefe odaklanma ve ekip ruhu iş yaşamında çok değerli" dedi. Öğrencilik yıllarında Yeditepe Üniversitesi voleybol kız takımının kaptanlığını yaptığını hatırlatan Söylemez, takım ruhunun kariyerinde önemli katkılar sağladığını söyledi.

'YENİ DÜNYADA YENİ YETKİNLİKLER'

Festivalde konuşan İSTEK Okulları Eğitim Genel Koordinatörü Engin İnkaya, değişen dünyada yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığını söyledi. İnkaya, "Bugün pedagojik esneklik büyük önem taşıyor. Empati kurabilmek, bir takımın parçası olabilmek ve birlikte üretme kültürü de en az akademik bilgi kadar değerli. Ancak bunların da ötesinde, hızla gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek ve hayat boyu öğrenme merakına sahip olmak gerekiyor" dedi.

Teknolojik dönüşümün eğitimden iş dünyasına kadar her alanı etkilediğini vurgulayan İnkaya, üniversite yıllarında dijital okuryazarlık ve iletişim becerilerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

'ÖĞRENCİLER İÇİN ERKEN DENEYİM'

Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Ceylan Özçiçek ise kariyer etkinliklerinin kendileri için önemli bir deneyim sunduğunu söyledi. Özçiçek, farklı sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurmanın hem staj hem de iş imkanlarına erişim açısından fayda sağladığını ifade etti.

Festival kapsamında kurulan şirket stantlarında öğrenciler staj ve iş olanakları hakkında bilgi alırken, insan kaynakları uzmanlarıyla birebir görüşmeler yaptı. Mülakat simülasyonları, kariyer atölyeleri ve söyleşilerde ise iş hayatına dair pratik bilgiler paylaşıldı.

Öğrenciler, etkinlik sayesinde şirketleri yakından tanıma, merak ettikleri soruları yöneltme ve mezuniyet öncesinde kariyerlerine dair daha bilinçli kararlar alma fırsatı bulduklarını dile getirdi. Üniversite kampüslerinde düzenlenen bu tür etkinlikler, gençlerin kariyer yolculuğunda ilk adımlarını daha bilinçli atmalarına yardımcı oluyor.

