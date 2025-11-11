Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında iş birliği yaptı. Türk futboluna yeni hakemler getirileceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, ''Yeni hakem adayları özel eğitimden geçirilecektir. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme mekanikleri güçlendirilecektir. Daha adil, daha temiz bir futbol için el ele verelim. Bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz.'' sözleriyle müjdeyi duyurdu.

  • Türkiye Futbol Federasyonu ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi için iş birliği protokolü imzalandı.
  • Proje kapsamında yeni hakem adaylarına özel eğitim verilecek ve performans analizleri yapılacak.
  • Mevcut hakemler için bilişsel ve mental seviyelerini artırmaya yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Riva'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve diğer davetliler katıldı.

TÜRK FUTBOLUNA YENİ HAKEMLER KAZANDIRILACAK

İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Merkez Hakem Kurulunun bilimsel tespit ve önerileri doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında yeni hakem adayları özel eğitimden geçirilecek. Somut hedeflere dayalı projede son teknolojik imkanlar kullanılarak performans analizleri yapılacak. Yeditepe Üniversitesinin akademik altyapısıyla aday hakemler yoğun teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ortak seminer ve projelerle eğitimleri desteklenecek. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri yakından takip edilecek. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme becerileri güçlendirilecek. Hakemliğe gönül vermiş adayların, kişiye özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılmaları sağlanacak. Mevcut hakemlerimizin başarısını artırmak için de bilişsel ve mental seviyelerini yükseltmeye yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak." diye konuştu.

İbrahim Hacıosmanoğlu resmen duyurdu: Türk futboluna yeni hakemler geliyor

'DAHA ADİL VE TEMİZ FUTBOL İÇİN EL ELE VERELİM'

Türk futbolunun paydaşlarına "Daha adil ve temiz futbol" için çağrıda bulunan başkan Hacıosmanoğlu, "Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum." sözlerini sarf etti.

